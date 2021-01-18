華府20日舉行拜登就職典禮，民眾少，軍人多，史上最冷清

1月20日，美國首都華盛頓將舉行新任總統拜登就職典禮，但往時百萬人湧進華府慶祝新總統就職的盛況將不會出現，代之以2萬國民警衛軍遍布華府大街小巷。

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《今日美國報》報道說，在聯邦調查局（FBI）發出首都華盛頓及全美50個州有潛在武裝抗議活動警告後，加上新冠疫情影響，20日首都華盛頓的街道上幾乎不會見到民眾活動。 整個華盛頓特區已經戒備森嚴猶如戰區，國會大廈外被高高的鐵圍欄及鐵絲網圍起來。當局並設立了檢查站，增加執法人手，包括數百名探員、拆彈專家、偵查炸彈的警犬等。

就算人來了也沒地方待。國家公園管理局（National Park Service）將關閉國會大廈和林肯紀念堂之間的國家廣場，在這一大片綠地上插滿20萬支旗子；商店、路段、停車場和地鐵都要暫時關閉，直到就職典禮日結束才恢復。

至少19個州已在州府部署國民警衛隊，更有多州封鎖州議會地區至20日總統就職禮後，有的州則在州議會大廈一帶架設保護圍欄，增加巡邏人手。

拜登的就職典禮預計以電視和網絡轉播方式進行，他的就職團隊呼籲民眾待在家裡，並把典禮形式比喻成疫情爆發以來的運動賽事，現場不會有球迷觀看。

不過，這次仍將按照傳統，有國會議員、聯邦政府高官、最高法院大法官和其他政要出席在國會大廈西側舉行的就職典禮。出席人數比以往少，且所有人都須戴口罩。

過去2個月不斷指控拜登靠舞弊勝選的特朗普，不會參加這場就職典禮，而是打算當天上午離開華府。他將是美國史上第4位不參加繼任者就職典禮的美國總統，這也意味着當天不會有卸任總統在白宮迎接新總統的傳統場面。

彭斯副總統會參加典禮。克林頓、小布什、奧巴馬等3位美國前總統會出席觀禮，96歲的前總統卡特顧及疫情將缺席。