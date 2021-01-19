美國媒體報道拜登上任10日內將發布數十項總統令扭轉特朗普政策影響

即將上任的美國總統拜登計畫在宣誓就職後10天內，密集發布數十項總統行政命令，迅速扭轉前總統特朗普的政策影響。其中最引人注目的是提出移民改革方案，向約1100萬無證移民提供快速入籍的途徑。

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《紐約時報》取得一份由候任白宮幕僚長克萊因（Ron Klain）分發的備忘錄，顯示拜登有意於上任首天，即發布重大行政命令，包括取消針對數個穆斯林國家的旅遊禁令、重新加入《巴黎氣候協定》、擴大與疫情有關的禁止驅逐房客和暫停學生貸款償還令、頒布強制令要求民眾進入聯邦建築物和州際旅遊必須戴口罩等。

拜登計畫在上任後即提出全面移民改革方案，為1100萬名無證移民提供入籍成為公民的途徑，並立即向具有臨時保護身分（TPS）的移民和受到“童年入境暫緩遞解”（DACA ）政策保護的“追夢人”發放綠卡。

根據拜登的改革方案，無證移民5年後將有資格獲得綠卡，3年後可以申請入籍成為公民。

《國會山報》報道，克萊因的備忘錄表明，拜登即將採取的措施，將扭轉特朗普政府造成的嚴重損害，推動國家前進。由於民主黨在參眾兩院只是略佔多數，拜登在國會推出方案時將會面對阻力，而這也解釋了拜登及其團隊，矢志要在上任之初便盡量動用行政權力的原因。

皮尤研究中心（Pew Research Center）近日公布的民調顯示，有59%共和黨受訪者期望他們的國會議員能夠在重要議題上反抗拜登，只有38%認為應該與拜登合作。