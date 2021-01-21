蘇丹達爾富爾族群衝突 傷亡人數攀升

蘇丹達爾富爾西部地區上周末時發生的大規模族群衝突，傷亡人數大幅攀升，還有9萬人被迫遷移。

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在蘇丹，達爾富爾西部地區上周末發生的大規模族群流血衝突事件，起因是一名阿拉伯裔部落人士死於一名非阿拉伯人之手，之後發生了一系列的報復性殺戮。據當地醫生工會提供的數字，死亡人數現已上升至159人，受傷203人，另有9萬人不得不遷移。當地事態現已恢復平靜，但局勢依然不穩。

據本台RFI記者Sébastien Németh周四（2021年1月21日）發自肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）的報導，有多名證人指出，曾遭暴力襲擊的Krinding收留營內依然有武裝民兵組織人員。傳出的視頻上可以看到，一些房屋被摧毀，並遭焚燒，裡面還有一些屍體。輿論擔心，傷亡人數還會進一步增加。

原先在這一收留營里的遷移者再次出逃到周邊地區。有半數以上的人逃入了當地省城朱奈納（El Geneina），被收容在學校等建築內，其他人則是躲在周邊的村莊里避難。有十多名傷員被轉移到首都喀土穆（Khartoum），官方還派出了一支由專業人員和外科醫生組成的醫療隊趕赴當地省城朱奈納，增援那裡的醫護人員。當地救援團體呼籲人道組織儘快提供幫助。

武裝攻擊挑戰和平過渡

周二夜間，武裝人員還襲擊了戒備森嚴的省長官邸。雙方交戰一個小時，沒有人員傷亡。省長事後譴責這一攻擊旨在製造動蕩與混亂。

法廣存檔圖片：聯合國任務的車輛在達爾富爾地區 Image d'archive RFI: Un véhicule de la mission de l'ONU au Darfour (Image d'illustration). © ASHRAF SHAZLY / AFP 法廣

聯合國與非盟的蘇丹達爾富爾混合行動剛剛在三周前的2020年12月31日到期結束。國際維和人員按計畫應該在2021年6月30日之前全部撤出達爾富爾。蘇丹現在仍處於和平過渡期，今後需要獨自維護其自身安全。