加拿大很為難 拜登暫停美加輸油管道

美國總統拜登上任後已做出的重要決定之一是暫停特朗普批准開工的美加輸油管道。加拿大方面對此很不滿，想要提出司法訴訟，但也感到很為難。

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美國新總統拜登（Joe Biden）上任後，剛剛簽署的總統令之一是叫停其前任特朗普（Donald Trump）同意建造的美加輸油管道（Keystone XL）。這一輸油管線項目已經開工，計畫從加拿大的艾伯塔省（Alberta），經美國內布拉斯加州（Nebraska）到美國的得克薩斯州（Texas）。

據本台RFI記者Pascale Guéricolas周五（2021年1月22日）發自蒙特利爾（Montréal）的報導，負責美加Keystone XL輸油管道工程項目的公司已經宣布，可能會在近期裁員近千人。在拜登宣布暫停這一項目之後，管道和泵站的建設就已停工。加拿大艾伯塔省省長有意針對拜登的決定，走司法程序。加拿大和美國ˎ 墨西哥簽署的北美貿易協議，存在解決此類爭端的機制。

加拿大的另一方案

加拿大聯邦政府似乎不太可能同意這種方式。加拿大80%的出口市場是在美國，與其大客戶發生爭執於事無補。

Image d'archive RFI: Le site de l'oléoduc Keystone de TC Energy à Hardisty en Alberta au Canada en décembre 2015 © AP - Jeff McIntosh

石油公司現在需要在國外尋找新的出口市場，這也是其提高盈利的必要條件。如今的希望寄託在另一條從艾伯塔省通向不列顛哥倫比亞省（Colombie-Britannique）的輸油管道，然後運往亞洲。