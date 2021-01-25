美國會參議院啟動彈劾總統特朗普程序，CNN報道稱成功幾率幾乎為零

按照預定時間，美國國會眾議院議長佩洛西在美東時間25日晚間7時，將彈劾前總統特朗普的文件送交參議院，參議院正式啟動彈劾特朗普的審理程序。所有100名參議員將在26日宣誓成為陪審員，參議院彈劾案審理將在2月8日展開。

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美國有線電視新聞網(CNN)報導，參院彈劾前總統特朗普的成功幾率極低，有越來越多共和黨人相信，共和黨不會就特朗普煽動暴動以阻止拜登總統勝選的指控將其定罪，除非出現更多相關證據，或者共和黨黨內政治氛圍劇變。

CNN訪問數十名共和黨參議員，只有少數人可能同意定罪特朗普。共和黨參議員威克(Roger Wicker)認為，定罪特朗普的幾率幾乎為零；共和黨參議員科寧(John Cornyn)認為特朗普被定罪的可能性約是三分之一；共和黨領導層稱民主黨推動彈劾審理是為了報復。

也有共和黨人表明不可能會有至少17名共和黨議員加入50名民主黨議員，支持讓特朗普定罪，並禁止他未來再度參選公職。

CNN報道說，民主黨面臨的另一大阻礙就是要說服共和黨人此舉符合憲法。近日部分參議院共和黨人認為，特朗普已卸任成為普通公民，因此彈劾審理違憲。而且太快開始彈劾審理，應該給特朗普應有的程序時間。

美國國會眾議院已於13日通過彈劾川普，當時距離特朗普任期屆滿僅剩一周時間，寫下美國總統兩度遭彈劾的歷史紀錄。