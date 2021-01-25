美國總統拜登周一將正式恢復對一些國家的旅行限制

美國總統拜登1月25日將正式恢復對來自巴西、愛爾蘭、英國和其他26個允許跨越開放邊界旅行的歐洲國家的非美國遊客實施旅行限制。這項決定是新政府對抗新冠疫情計畫的一部分。美國因新冠死亡的總人數已接近42萬人。

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這兩位不願透露姓名的官員周日也證實，南非將被列入限制名單，因為他們擔心新冠病毒的一種變種已經擴散到南非以外的地區。

拜登正在撤銷特朗普總統在他任期的最後幾天發出的要求從周二起放寬旅行限制的命令。

撤銷放寬旅行禁令的決定並不令人奇怪，但南非被列入限制旅行名單凸顯了新政府對病毒突變的擔憂。

南非病毒變種尚未在美國發現，但另一種起源於英國的病毒變種已在幾個州發現。

拜登上周發布行政命令，指示聯邦機構要求國際航空旅客在抵達美國後進行隔離檢疫。該命令還要求所有赴美旅客在旅行前三天內獲得陰性的新冠病毒檢測結果。