台灣前副總統呂秀蓮悼亡兄揭美麗島大審翻案祕辛

台灣前副總統呂秀蓮的兄長呂傳勝一月17日病逝，呂秀蓮26日發文哀悼並提到一段祕辛，美麗島軍法大審時，呂傳勝擔任她的辯護律師，因為兄妹情誼，她配合辯護策略巧妙翻供，帶動案情大翻轉。呂秀蓮說，她猶記得在審判終了前，她的哥哥在法庭上說出一句擲地有聲的話：“審判官們！今天你們在法庭上審判8名被告，別忘了，全國同胞在外面審判你們。而明天，歷史會審判你我大家。”此一軍法大審20年後，當時最年輕的辯護律師陳水扁居然和被判“暴力叛亂”罪的呂秀蓮搭檔，用和平民主的方式讓一黨專政50年的國民黨下台，在台灣實踐政黨輪替的民主憲政。

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據中央社今天報道稱，呂秀蓮悼亡兄呂傳勝，憶美麗島大審翻案祕辛。報道說，前副總統呂秀蓮的兄長呂傳勝17日病逝，呂秀蓮今天透過臉書悼念，她也提到一段祕辛，美麗島軍法大審時，呂傳勝擔任她的辯護律師，因為兄妹情誼，她配合辯護策略巧妙翻供，帶動案情大翻轉。

呂傳勝曾任美麗島事件辯護律師、總統府人權諮詢委員，1月17日病逝，享壽84歲。呂秀蓮今天在臉書發文悼念，她提到，小時候是哥哥將她藏起保護，免除她成為童養媳的命運。

該報道稱，呂秀蓮在文中，揭露一件“外人鮮少知悉，但確實影響美麗島軍法大審，甚至台灣民主發展的秘密”。呂秀蓮說，美麗島事件於1979年12月10日晚上在高雄市爆發，她是當晚最主要的演講者，12月13日清晨第一個被逮捕入獄。當天中午電視播出，剛過70歲生日的母親乍聽就昏厥過去，跌斷右腿，哥哥也瞬間得了胃潰瘍，多年未痊癒。

1980年3月18日美麗島軍法大審，七名被告張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林弘宣到庭。據呂秀蓮指出，當時在專案小組日以繼夜的疲勞偵訊之下，被迫簽下許多認罪的證詞；開庭前，哥哥跟她說：“妳是學法律的，自白必須出於自由意願才合法，妳好好想想，這幾個月來有受到什麼冤屈的話，明天法庭上通通講出來。”她說，已經被關押兩個半月的她實在很難置信，回到押房後，慢慢地理出頭緒，相信他們一定有盤算，不可能害她，她決定在法庭上為自己的清白而戰。

呂秀蓮說，她發現其他被告不見得認識他們的律師，至少沒有人像她這樣，律師是她的哥哥和嫂嫂的哥哥，她完全信任。其他被告與律師彼此之間缺乏互信，甚至懷疑律師是國民黨請來的，哪敢相信；果然，隔天開庭，前面幾位被告都誠惶誠恐，承認偵訊期間受到很好的照顧，自白都出於自願。“我心想完了，我如何唱獨腳戲翻供？”

據呂秀蓮指出，幸好哥哥起身發言：“被告接受58天的偵查，她說心有餘悸，心裡有障礙，又說她日夜被偵訊，…請庭上調查。”呂秀蓮說，審判長只好讓她發言。她忽然悲從中來，痛哭失聲，邊泣邊說：“我沒有被刑求，但有刑求以外不正的方法，他們用比刑求更高明的方法。”

呂秀蓮提到，她委婉說出“人格解體式”、“斷章取義式”等方式偵訊取供，法庭上一片譁然，旁聽席上的記者們都豎耳傾聽。她斷斷續續說完話，法庭氣氛為之逆轉，其他被告的律師也爭相要求問明每個被告的偵訊過程有無違法。據呂秀蓮指出，“由於我的律師跟我特有的關係，使我配合辯護策略而巧妙翻供，終於帶動案情大翻轉”，她說，第二天各報都有完整報導。原本封閉的戒嚴體制也因十天軍法大審中，審判長與被告和律師的精彩舌戰被充分報導，而受到空前的衝激，台灣民眾的政治意識因軍法大審而被啟蒙開來。

呂秀蓮說，她猶記得在審判終了前，哥哥在法庭上說出一句擲地有聲的話：“審判官們！今天你們在法庭上審判8名被告，別忘了，全國同胞在外面審判你們。而明天，歷史會審判你我大家。”

據呂秀蓮說，軍法大審20年後，當時最年輕的辯護律師陳水扁居然和被判“暴力叛亂”罪的呂秀蓮搭檔，用和平民主的方式讓一黨專政50年的國民黨下台，實踐政黨輪替的民主憲政。

據呂秀蓮認為，假設當時沒有哥哥與她特殊的兄妹情誼，在法庭上無人敢翻供，審判的結果必然更悲慘，台灣的民主化或許遙遙無期。