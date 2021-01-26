意大利總理孔特周二宣布辭職

在位1年4個月又20天的大利總理孔特，周二（1月26日）遞交辭呈，以尋求組織另一個新聯合政府。孔特由於受到其聯合政府其中之一政黨的悖離，政權被削弱，他如今希能得到總統塞爾吉奧·馬塔雷拉的支持，試圖重組一新政府、繼續執政。

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意大利總理孔特是於周一晚間宣布周二將遞出辭呈。根據孔特總理辦公室的一份聲明指出，總理召開一項於周二上午9點進行的部長會議，旨在“告知其部長們，他打算去總統府遞交辭呈”。

孔特總理希望得到總統馬塔雷拉的支持重新組閣重組，試圖繼續執政。這也是從2018年以來的第三個政府。他希望能實施一項超過2000億歐元的經濟計畫，旨在重振這個歐元區經濟第三國家的引擎。意大利經濟在新冠疫情肆虐下，造成至少85000人染疫死亡。

意大利政治危機從前總理倫茲2016年下台以後開始爆發。接着，政府因新冠疫情危機的管控不當問題，以及孔特的經濟開支政策幾周來受到各方抨擊。

為了能保持政權、避免辭職，孔特不得不出席上周的國會，面對一項參眾兩院的信任投票。在下議院的投票，輕鬆通過。但在IV政黨的參議員們退出後，參議院的投票則以微弱優勢險勝。

為了希望能夠確保收編國會獨立派或異議派政黨議員，或許最終使他能夠通過重新調整內閣成員來繼續主導現任政府團隊，孔特因此在幕後進行了緊張的談判，但最終收編未能成功。