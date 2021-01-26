拜登也是“尷尬”手錶哥？

美國新任總統在就職典禮上的一切往往都受到民眾關注，因此新總統拜登就職時佩戴7000美元勞力士手錶的選擇也引起議論，特別是他大力鼓吹“美國製造”。除了億萬富翁特朗普喜歡金錶路人皆知，近年美國其他總統莫不只佩戴美國造平民手錶。紐約時報刊文揭拜登戴瑞士豪華表，也被一些評論指顯示報道平衡，因為此前紐約時報被指多轟特朗普。

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據中央社引述消息報道說，拜登倡美國製造，就職卻戴瑞士勞力士錶惹議。

拜登昨天簽署行政命令，讓美國企業與產品優先獲得聯邦政府合約，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，繼續推行前總統特朗普認同的“美國製造”（Made in America）路線。但紐約時報（New York Times）指出，拜登就職日佩戴的瑞士勞力士Datejust不鏽鋼手錶，“與美國近數十來每位總統明顯戴上的平民手錶相差甚遠，只有特朗普除外”。

拜登當然不是首位佩戴勞力士手錶的美國總統，前總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）、約翰遜（Lyndon B. Johnson）及里根（Ronald Reagan）也有同樣的偏好。但自克林頓（Bill Clinton）擔任美國總統以來，美國領袖往往傾向佩戴較低調或能彰顯愛國心的手錶。

克林頓1993年就職時配戴的是天美時（Timex）的Ironman手錶，繼任總統小布什（George W. Bush）甚至更節儉，所戴的天美時手錶售價低於50美元。奧巴馬（Barack Obama）佩戴美國制手錶，例如總部設於底特律的Shinola手錶，或是總部設於加州的Jorg Gray手錶。

據該報道，特朗普愛好黃金眾所皆知，他的手腕配戴過百達翡麗（Patek Philippe）Golden Ellipse手錶、勞力士錶和江詩丹頓（Vacheron Constantin）手錶。