特朗普卸任後境況二三事

美國眾議院周一將前總統特朗普在演說中煽動支持者發起暴亂攻擊國會大樓的指控送交參議院，特朗普的二度彈劾由此正式啟動。在特朗普任期結束五天後，美國最高法院周一終止了指控他違反美國憲法反腐敗規定的訴訟。 特朗普昨天在佛羅里達州開設了一個辦公室，處理他作為美國前總統的職責，並尋求推進他的政府議程。消息指特朗普可能為了獲得共和黨支持他不被民主黨二次彈劾，或放棄組建新黨的主張。

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據路透社消息，美國眾議院民主黨議員正式將特朗普彈劾起訴書送交參議院，前總統特朗普被指控在演說中煽動支持者發起暴亂攻擊國會大樓。民主黨的指控送交參議院，象徵著特朗普的二度彈劾由此正式啟動。

在審理特朗普彈劾案中，有九名眾議院議員擔任起訴人，他們在眾議院書記及代理警衛官的陪同下肅穆地穿越國會大廈，將對特朗普的起訴書送交至參議院。他們走過國會大廈圓形大廳進入參議院議場，經過特朗普支持者1月6日與警方發生的路徑，臉上戴着口罩防疫。

在抵達參議院時，眾議院領銜提案彈劾的議員Jamie Raskin宣讀對特朗普的指控。他說，“特朗普煽動暴力對抗美國政府，犯下了重罪和輕罪。”

在1月13日就彈劾特朗普舉行的投票中，民主黨獲得10位共和黨眾議員的支持。但在兩黨勢均力敵的參議院，民主黨人將需要17位共和黨議員的投票才能宣告特朗普有罪。這將會比較困難，因為特朗普在共和黨保守派中仍有不少追隨者。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國總統拜登周一表示，他認為彈劾前總統特朗普的審判不會有足夠的票數將其定罪。

路透社昨天報道說，在特朗普任期結束五天後，美國最高法院周一終止了指控他違反美國憲法反腐敗規定的訴訟。這項訴訟指控特朗普在任時維持對其商業帝國的所有權，其中包括白宮附近的一家酒店，此舉涉嫌違反反腐敗規定。

這一行動意味着，經過四年訴訟之後，美國最高法院不會就憲法所謂的薪酬條款的意思和範圍做出裁決。根據規定，在未經國會批準的情況下，總統不得接受外國和州政府的禮物和款項。

特朗普周一在佛羅里達州開設了一處辦公室，處理他作為美國前總統的職責，並尋求推進他的政府議程。根據特朗普新辦公室的一份聲明稱，“該辦公室將負責管理特朗普總統的信件、公開聲明、露面和官方活動，以促進美國的利益，並通過倡導、組織和公眾行動主義來推進特朗普政府的議程。”

據路透社說，上周三，特朗普在他作為總統的最後一天對支持者發表告別講話說，“我們會以某種形式回來的。”自那天飛往佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園後，特朗普就沒有公開露過面。