前國務卿蓬佩奧卸任後加入華府保守派智庫，前副總統彭斯回家鄉暫無固定居所

前特朗普政府的兩位重要官員國務卿蓬佩奧和副總統彭斯卸任後今在何處？據美國媒體報道：蓬佩奧留在華府加入保守派智庫“哈德遜研究所”（Hudson Institute），彭斯回到家鄉印第安那州，目前尚無固定居所。

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美國新聞網站Axios26日報道說，前國務卿蓬佩奧已加入了華府保守派智庫“哈德遜研究所”，在那裡蓬佩奧將參與政策討論，並接近共和黨的主要捐助者，進而可能使他有機會參加2024年美國總統競選。

報道說，蓬佩奧在寫給哈德遜研究所的一份聲明中稱：“我很高興加入哈德遜研究所，並期待着為其促進美國領導力和全球參與的使命做出貢獻。”

哈德遜研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）表示：“蓬佩奧國務卿在公共服務方面的模範記錄，以及他對支撐我們使命的價值觀的承諾，使得這是一個令人興奮的合作機會。”

哈德遜研究所是許多保守派國安官員卸下公職後新的去處，諸如國家安全會議前成員莫里森（Tim Morrison），曾擔任美國駐聯合國大使的海莉（Nikki Haley）和前副總統彭斯的顧問勒納（Jon Lerner）。

相比於蓬佩奧，前副總統彭斯卸任後的情況令人擔心。據美國媒體《商業內幕》（Business Insider）26日報道，消息人士透露，彭斯夫婦回到家鄉印第安納州哥倫布市後處於“無家可歸”狀態，目前寄居在友人家中。

報道指出，彭斯的財務報告顯示，他名下沒有房產，彭斯夫婦還在為三個孩子的助學貸款而忍受着經濟上的困難，捉襟見肘。據說，卸任後的彭斯希望能夠進入高校，找到一份薪水豐厚的工作。

不過，上周彭斯回到家鄉，抵達機場時，受到鄉親們的熱烈歡迎，停機坪上的人群為他高唱當地一首歌曲《重回印第安納之家》（Back Home Again in Indiana）。