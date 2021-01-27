拜登與普京通電話 面對面提警告

美國白宮稱，總統拜登周二自上台以來首次與俄羅斯總統普京通話，提出了對包括被囚禁的俄政府批評人士納瓦爾尼(Alexei Navalny)在內的俄羅斯抗議活動的關切。白宮消息還稱，美國總統拜登上任後與俄羅斯領導人普京進行的首次通話中，拜登對俄干預選舉發出警告。

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據路透社報道，美國新總統拜登上任以來首次與普京通話，涉及軍控和俄抗議活動等話題。據白宮的聲明稱，兩位領導人同意讓各自的團隊加緊工作，在2月5日之前完成美俄之間新削減戰略武器條約的延期。現行條約將於2月5日到期。

白宮新聞秘書普薩基在每日簡報會上宣布了兩位領導人的通話。這是拜登在其前任特朗普拒絕直接與普京對抗後，以更強硬的方式調整美國對俄政策。

據英國廣播公司報道，來自白宮消息稱，美國總統拜登上任後與俄羅斯領導人普京進行首次通話，通話中，拜登對俄干預選舉發出警告。兩人談話內容包括俄羅斯境內正在進行的反對派抗議活動，以及延長美俄削減核武條約等。

俄羅斯方面稱，普京祝賀拜登贏得總統大選。

雙方都表示同意今後繼續保持接觸。

美國的聲明說，“拜登總統明確表示，對於俄羅斯傷害我們或盟友的行動，美國將堅決採取行動，捍衛國家利益，”

白宮方面表示，本周二下午的通話中，兩國總統還討論了被歸咎於俄羅斯的SolarWinds大規模網絡襲擊、有關俄羅斯對阿富汗境內的美國士兵進行懸賞的報道，以及俄羅斯反對派納瓦爾尼中毒事件。

該報道說，克里姆林宮方面則沒有提到白宮所說的任何爭議點。值得一提的是，拜登曾將普京稱為“克格勃暴徒”。

俄羅斯官員說，他們的總統“注意到，俄羅斯和美國之間的關係正常化將符合兩國的利益，考慮到兩國對維護世界安全和穩定的特殊責任，這也符合整個國際社會的利益。”克里姆林宮聲明補充說，“總的來說，俄美兩國領導人之間的對話坦誠而有序。”

拜登曾表示，他對普京的態度會比特朗普更強硬，而後者拒絕與克里姆林宮作對，並經常對俄羅斯是否真的干預了2016年大選表示懷疑。

在這個問題上，拜登與特朗普截然不同，據報道，他告訴普京，自己知道俄羅斯曾試圖干預2016年和2020年的大選。他還警告這位俄羅斯總統，美國已準備好抵禦網絡間諜活動，以及任何其他攻擊。