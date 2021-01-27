聯合國 39成員國為維持和平基金認捐4.39億美元

聯合國的39個成員國1月26日周二承諾替一項為維持和平的聯合國基金認捐4.39億美元。聯合國指出，該基金旨在為期五年當中用來鞏固那些因衝突陷入動蕩的國家之和平。但這筆金額與先前所期待的15億美元款數仍相去甚遠。

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聯合國的一項公報強調說，在一項視訊會議上，“成員國重申了投資和平的重要性”。公報還指出，“包括2020年收到的資金在內，有39個成員國已經支付或承諾支付超過4.39億美元，挹注到這項2020年至2024年期間的和平基金。”

根據主持這項創立於2006年和平基金的負責人馬克·安德烈·弗朗什（Marc-AndréFranche）指出，這項為期5年的和平基金，籌款目標期盼是能達到15億美元。

在過去的三年中，它為五十一個國家（例如在薩赫勒地區，中亞，中美洲，巴爾幹等地區）的和平行動提供了總計3.56億美元的資金。根據馬克·安德烈·弗朗什指出，在上一個周期中，有34個國家向該基金提供捐款，但所注入款項的60％僅來自三個國家：德國、瑞典和英國。

周二舉行的這項視訊會議，主持參與者有：聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯主持、塞拉利昂總統碧奧、蘇丹總理哈姆多、加拿大外長加爾諾及德國外長馬斯。與會的德國外長馬斯宣布，德國在未來兩年將向這個基金至少挹注五千萬歐元的資金。

法國駐聯合國大使尼古拉·德·里維埃強調，這項基金對於近年來在薩赫勒地區所開展一些跨境項目帶來的好處。他還表示，法國將增加四倍的捐款，以期能達到450萬美元。