德國外長尋求和華盛頓採取共同對華政策

據《法蘭克福彙報》報道，德國社民黨籍外長馬斯和聯盟黨議會黨團倡議對中國採取更堅定的態度。聯盟黨議會黨團推出的一份立場文件稱，北京正在“進一步發展成為體制競爭對手”。

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馬斯認為，德國和歐洲對華立場今後應和美國新政府密切協商和協調。德國大聯盟政府內的兩個聯盟夥伴即聯盟黨和社民黨因此現在都在要求西方尋求應對中國的統一立場。

在聯盟黨議會黨團的最近一次會議上，議員們通過了一項跨大西洋戰略文件，倡議在體制競爭中採取“共同且堅定的中國政策”。基民盟/基社盟聯盟黨議會黨團在確定其立場時表示，中國“正在進一步發展成為體制競爭對手”，它希望將“建立在價值和規則之上的國際秩序”轉變為“以中國為中心的世界秩序。”

在與路透社的談話中，馬斯表示贊成以“密切的合作關係”來應對中國。他還說，如果歐盟和美國共同行動，它們將在競爭條件、氣候變化、裁軍和人權等領域取得更大成就。

就美國新總統拜登上任前不久中歐之間簽署的投資協議，馬斯進行了辯護。他說，“這對華盛頓根本就不是一個不友好的舉動。它僅僅是為了消除歐盟在與中國的經濟關係中存在的競爭劣勢”。這一點成功了。這樣做“也是良好和正確的”。

聯盟議會黨團在對中國的外交政策中，要求跨大西洋夥伴最終使北京“遵守已定的國際規則和標準”，其中特別包括“不受歧視地進入中國市場”，平等的競爭條件一定不能是“空洞的套話”。