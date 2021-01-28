所在選區位於美墨邊境沿線的民主黨眾議員庫埃拉（Henry Cuellar）日前在一份聲明中說：根據拜登總統的行政命令，美國海關和邊境保護局（CPB）已經下令正在興建的美墨邊境牆於1月26日結束前停止施工，所有施工人員離開邊境區。

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前特朗普政府曾獲得數十億美元資金來建造美墨邊境牆，以堵截來自墨西哥和中南美洲的非法移民進入美國。在過去四年裡，邊境牆建成約450英里。前總統特朗普在卸任前的1月12日曾前往得州視察位於阿拉莫（Alamo）地區的美墨邊境牆。

前美國海關和邊境保護局代理局長摩根（Mark Morgan）對《布賴特巴特新聞》（Breitbart News）說，停止建造邊境牆，將失去約5000個建築工作崗位，大約有27萬噸鋼柱式圍欄生產出來還未組裝。

在1月20日，拜登總統就職後幾個小時內，就簽署了一項行政命令，停止南部邊境牆建設。拜登在命令中寫道：“我的政府的政策是，不再挪用美國納稅人的錢來建造邊境牆，我也指示，將認真審查所有用於或轉用於建造南部邊境牆的資源。”

拜登政府國土安全部長提名人馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）1月19日在參議院確認聽證會上表示，他還沒有研究如何處理已建好的邊境牆，包括拆除部分邊境牆的可能性。