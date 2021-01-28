1月6日後美國已有3萬多名共和黨選民退黨

美國國會暴動發生數周後，已有3萬多名共和黨選民退黨。美國國會山莊報報導，如此大批共和 黨選民出走幾乎前所未見，這讓已輸掉總統選舉和失去參議院控制權的共和黨再添挑戰。

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美國共和黨這個月的退黨潮主要出現在賓夕法尼亞州，亞利桑那州，北卡州，馬里蘭州，科羅拉多州，佛羅里達州。

1月6日之後的兩天內，佛羅里達州邁阿密就有1000名共和黨人退黨。佛羅里達州其他兩個地區有2000人退出共和黨。

由於數據僅來自少數公布選民登記數據的州，退黨人數可能只是冰山一角，實際上可能更多。

選民更換黨籍並非前所未聞的事，但今年頭幾周數據顯示，更換黨籍的共和黨選民遠多於民主黨選民。許多選民是來自決定白宮與國會掌控權的關鍵搖擺州。

根據賓夕法尼亞州務卿辦公室，今年頭25天，就有 將近1萬名賓州選民退出共和黨，其中約1/3即3476人改登記為民主黨，其餘2/3登記為其他黨或變成無黨派。相比之下，退黨的民主黨選民只有共和黨選民的 1/3，2093人換成共和黨，1184人變成無黨派或其他小黨。

美國前總統特朗普支持者闖入國會大廈，打亂國會認證總統大選結果的程序 ，特朗普也因被指煽動這場暴動遭第2次彈劾。