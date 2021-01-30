拜登也將無法阻止美國的敗落？

據《法蘭克福彙報》報道，在美中激烈衝突中，美國新總統拜登也將無法阻止美國的沉淪。很多歐洲人認為，美國正在衰敗，而中國則在繼續上升。但中國在很大程度上破壞了自己的聲譽。

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該報表示，美國功能失調現象已很明顯。有關美國衰落的說法已經流行了很長時間。而且世界經濟實力以及地緣力量也在非常明顯地朝中國推移。而美國的功能失調通過新冠疫情變得更為劇烈。

拜登當選美國總統，特朗普下台，這雖然讓歐洲人鬆了一口氣，但並沒有帶來歡快情緒。在歐洲對外關係委員會的一項民意測驗中，參與該民意測驗的11個國家中的多數人懷疑拜登有能力阻止美國的內部分裂，甚至不相信拜登能夠阻止美國的衰敗。總而言之，歐洲人認為美國在衰敗，拜登總統也阻止不了這一點。與此相反的是，中國在繼續上升。德國有55%的接受調查者表示：中國將在十年內強於美國。持這一觀點的西班牙人佔79%，意大利人佔72%。中國經濟在2020新冠年的快速恢復給這一觀點提供了有利證據。

人們對美國的矛盾情緒越來越明顯。如果美國和中國（或俄羅斯）發生衝突，則至少有一半選民贊成採取中立，在德國持這種觀點的佔2/3。無論如何，它表達了人們對美國的巨大信心喪失，同時也顯示了人們正在等待拜登重建與全球合作夥伴的合作關係。“再次偉大”也就如此而已。

但中國的軟實力是低下的。如果忽略其明顯的經濟和技術進步，中國的公眾形象最近在急劇惡化。關鍵詞為香港，新疆，澳大利亞和新冠疫情。

越來越多的歐洲人視中國為體制競爭對手。但競爭對手的標誌是，它既是夥伴，又是競爭對手和對手。這種混合需要一個明智的，和美國協商好了的政策來應對。這也就是為什麼德國外長馬斯希望在對華政策上實現跨大西洋聯盟。這也就是說，我們一方面必須避免單獨行動，另一方面也必須避免分裂式的投資協議。

後美國時代是否將不可避免地轉入中國時代，還有待觀察。中國今年的增長將非常強勁。美國的增長雖然沒有那麼強勁，但也會達到一定強度，以至於歐洲的增長將顯得微不足道。