緬甸政變-聯合國安理會勉強有共識

安理會經過討論，尚未能就緬甸局勢變化發表一項共同聲明。聯合國秘書長的特使已做好準備，一旦獲得首肯，即刻趕赴緬甸。遭軟禁的昂山素季的羈押期已被延長至2月15日。

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在紐約，聯合國安理會召開緊急會議討論緬甸局勢及昂山素季（Aung San Suu Kyi）等四十多人遭軟禁等事宜，勉強取得共識。

據本台RFI記者Carrie Nooten周三（2021年2月3日）發自紐約的報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的立場是清晰的，政變«違憲»，違背了緬甸人民通過投票箱的選擇。他要求立即ˎ 無條件地釋放遭扣押的人。

然而在安理會，批評並不那麼直接。經過歷時一天的談判，15個成員國尚未就一項共同聲明達成一致。在紐約處理緬甸問題是複雜的，因為，中俄自2017年以來保護緬甸的將官。與此同時，聯合國的不同機構嘗試着與緬甸軍方高層或與昂山素季等遭軟禁的人取得聯繫。雖然得到東盟的協助，但在本台法語記者截稿時，暫時尚未成功。一旦獲得軍方首肯，聯合國秘書長的一名特使已做好了準備，即刻前往緬甸。

（法廣存檔圖片）Image d'archive RFI: Win Htein, président de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND), aux côtés de la Première ministre de facto Aung San Suu Kyi, arretée lors du coup d'État militaire du 1er février 2021. © AFP 法新社

昂山素季違反進口法？

據France 24法文網周三（2021年2月3日）報導，兩天前在軍事政變中被扣的昂山素季（Aung San Suu Kyi ）現已被控違反緬甸現行的進口法。周三當天，出自內比都（Naypyidaw）的警方文件顯示，負責監視居住的軍官在昂山素季家中找到了未獲許可ˎ 非法進口的手提無線裝置。同一消息渠道說，昂山素季的羈押期已被延長至2月15日。