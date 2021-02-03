英日外交國防首長重申維護南海航行自由和飛越自由至關重要

英國日本兩國外交和國防首長2月3日舉行2+2視訊會議重申維護南海航行自由和飛越自由至關重要。同一天，英國還表示，它正深化與日本的防衛及安全合作，預期今年稍後將把“伊麗莎白女王號”（HMS Queen Elizabeth）航空母艦派赴印度太平洋地區。

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參加視訊會議的分別是：日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫，以及英國外交大臣拉布（Dominic Raab）和國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。

據路透社報道：英國日本外交國防首長的聯合聲明說：“4位大臣重申維護南海航行自由和飛越自由至關重要，並敦促各方展現自我剋制，避免從事可能升高緊張的活動。”

英國國防大臣華勒斯與日本防衛大臣岸信夫舉行視訊會議後表示：“英國和日本已建立緊密防衛與安全夥伴關係，當英國航艦打擊群今年派赴印太地區時，那種夥伴關係將會提升至新高峰。”

華勒斯還強調說：這是英國皇家海軍一個世代以來的最重要部署，展現英國決心與我們在那個區域的夥伴合作，致力維護奠基在國際體制的各種規範，促進我們的共同安全與繁榮。

英國皇家海軍一直威脅要將航母派遣到南海部署。今年1月7日，英國皇家海軍宣布，“伊麗莎白”航母打擊群形成初始作戰能力，即將在春季實現全球部署。這是皇家海軍38年來重新迎來有戰鬥力的航母打擊群，“伊麗莎白”本身、艦載機聯隊、護航戰艦、潛艇基本磨合完成，其中還有一支美國陸戰隊的F-35B中隊。

預計2021年初，由英國航母“伊麗莎白女王”號領導的英國皇家海軍打擊小組將抵達日本海岸部署。在部署期間，英國海軍核航母將與美國海軍和日本自衛隊進行聯合演習。假設這三個國家的船隻將在琉球群島上演習。位於日本的西南部，從九州島到台灣，該群島綿延1200公里。

預計英國皇家航母艦隊在2021年巡航區域包括歐洲、中東、亞太。英國航母艦隊計畫在2023年12月實現完全作戰能力。