大批碼頭工人感染新冠病毒美國西海岸最大港口幾近癱瘓

美國西海岸最大港口洛杉磯港(Port of Los Angeles）和長灘港（Port of Long Beach）的碼頭工人大批感染新冠病毒，使得裝、卸貨作業一度停滯，港口幾近處於癱瘓狀態。

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過去一年，港口新冠疫情頻頻爆發，洛杉磯港和長灘港遇到了10年來最大危機。據美國國際碼頭暨倉儲工會（ILWU）統計，至1月下旬，這兩個美國西海岸最大港口有約700名碼頭工人染疫，約有1800名工人因受疫情影響無法正常工作。

雖然這兩個港口開放了所有碼頭處理業務，但由於人力緊缺，外加上星期南加州地區遭遇極端暴風雨天氣，港口陷入大量貨物積壓、貨櫃卸載進度緩慢以致停滯的困境。

洛杉磯加州大學安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）經濟學者余偉雄（William Yu）表示，作為整個美國西海岸最繁忙、最重要的國際貿易門戶，兩大港口如今面臨的難關，會波及整個美國的貨品供應鏈。

余偉雄表示，兩大港口面對新冠疫情和惡劣天氣打擊，短期內會讓整個美國的供應鏈承受壓力，美國進口商、零售業會缺貨，因為港口沒有工人卸貨。不過，這只是一種短期的負面影響，對供應鏈的破壞也是短暫的，我並不擔心會有長期影響。

美國與亞洲貿易的重要門戶洛杉磯港，是美國最繁忙的港口之一，自2000年以來，洛杉磯港每年都位居美國第一大集裝箱港口；長灘港也是美國與亞洲貿易的首要門戶，每年處理的貨物量超過千億美元。