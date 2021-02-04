東京奧運會波折 組委會主席森喜朗為歧視女性說話道歉 說不辭職

東京奧運會和殘奧會組委會主席森喜朗4日接受共同社採訪，對自己圍繞日本奧委會（JOC）增加女性理事方針作出的被理解為蔑視女性的發言致歉稱，“發言輕率，在此道歉”。森喜朗曾說如果理事會有很多女性成員，會很花時間。有關今夏東京奧運會和殘奧會，森喜朗表示“想使東京奧運獲得成功，認為自己必須負起責任”，否認會辭職。日本首相菅義偉今天表態批評此類言論不應該出現。

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據共同社今天報道稱，森喜朗4日下午接受記者團採訪致歉稱“表示道歉”，並撤回了發言。表示“不考慮辭職”。

森喜朗在3日的JOC臨時評議員會議上，就JOC提出增加女性理事的方針發言稱：“有眾多女性加入的理事會很費時間。”森喜朗指出，自己曾擔任會長的日本橄欖球協會在推進討論時花了翻倍的時間，稱“女性競爭意識很強，只要有一個人舉手說話，她們就會認為自己也必須發言，結果是大家都發言”。JOC提出目標使女性理事佔比達到40%，但目前僅為約20%。

關於自身圍繞女性理事的發言，森喜朗在接受共同社採訪時解釋稱，“完全沒想要蔑視女性”。同時表示：“如果給東京奧運帶來麻煩，我有意隨時（從主席位置上）下來。我一直是帶着這樣的想法工作。”

據共同社說，此事也引發歐美媒體熱議，美國《紐約時報》報道稱，網上要求森喜朗辭職的呼聲高漲。

日本官房長官加藤勝信在記者會上被問及作為政府是否會追究森喜朗發言的真實想法時，說明稱“將在關注組委會如何應對的同時進行考慮”。對於發言本身，他僅稱“不知道詳細內容，不予置評”。有關政府的立場，加藤強調：“男女共同參與在體育領域也很重要。希望開展工作，提高各中央競技團體女性理事的比例。”

東京都知事小池百合子接受媒體採訪時指出：“聽取女性的聲音是理所當然的事。說話長短應該是因人而異。”

據共同社消息，日本首相菅義偉4日出席眾院預算委員會會議，對於在野黨議員介紹的東京奧組委主席森喜朗蔑視女性言論，指出“不該發生”。對於要求森喜朗辭職的意見，菅義偉僅表示“奧運應在諸多理解和歡迎之下舉辦”。

據法新社報道，東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗表示要為他昨天輕率發言致歉。至於森喜朗是否將請辭東奧組織委員會主席一職，日媒目前報導莫衷一是，預料將成外界關注焦點。

森喜朗星期三在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海外內批評森喜朗的聲浪升高。

該報道稱，至於是否會請辭東奧組織委員會主席，森喜朗說，希望東奧能成功舉辦，「我必須負起責任」，對請辭表達否定看法。不過，森喜朗稍早接受日本每日新聞採訪談到自己去留時說，雖然認為自己必須為東奧舉辦負起責任，但如果要求他請辭的聲音很強烈的話，「可能也不得不請辭」。