副總統賀錦麗投下關鍵一票，美國會參議院通過1.9萬億美元經濟紓困案

經過從4日下午2點開始長達15個小時的通宵辯論，美國國會參議院5日清晨通過了預算決議案，使得民主黨人能夠在沒有共和黨支持的情況下推動1.9萬億美元的新冠疫情紓困計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

《國會山報》、《華盛頓郵報》報道說：兩黨參議員對此預算決議的投票結果為50比50，副總統賀錦麗最後投下關鍵一票，使預算決議案得以通過。

參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）在投票後表示：“我們向前推進了一步。我們將繼續盡己所能努力工作，在眾議院和參議院以預算協調程序通過這項法案，希望能把它送到總統的辦公桌上。”

國會眾議院早前已通過了預算決議，由於參議院對該預算案進行了修改，現在這項決議又送回眾議院，眾議員們最快會在周五第二次投票通過該決議。通過後，幾個國會委員會將開始正式起草紓困計畫。

民主黨現在控制了國會參眾兩院，但由於他們在參議院只佔50席，需要副總統賀錦麗才能打破僵局，他們仍必須精心設計並協商這項立法，不能損失國會參議院民主黨50名議員的任何一張票。

但共和黨人對民主黨人選擇以只需要簡單多數票通過的預算協調方式推進這項法案感到憤怒。自國會去年年底通過9000億元的新冠紓困方案後，目前沒有任何共和黨參議員支持再投入1.9萬億元進行新冠紓困。

該法案預計將緊跟拜登上個月宣誓就職前公布的方案，包括向民眾發放新一輪1400元紓困支票、提高聯邦最低工資，以及向學校提供1300億元，以便學校能夠安全地重新開學。