韓國世貿總幹事候選人宣布退選

韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希5日宣布退出世界貿易組織(WTO)總幹事選舉，並表示將向世貿組織通報。此前美國特朗普政府曾顯示堅決反對尼日利亞籍總幹事候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉人選。分析指，在拜登新政府表態後，恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉有望被推舉為世貿組織下一任總幹事。

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據韓聯社今天報道稱，韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希在政府首爾辦公樓宣布退出世貿組織總幹事選舉。據消息說，世貿組織去年10月28日在日內瓦召集全體成員國開會，公布針對成員國進行的下任總幹事支持度調查結果，並推薦尼日利亞候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉為下一任總幹事。美國貿易代表辦公室（USTR）隨後發表聲明稱，美國支持俞明希出任世貿組織新任總幹事。由於推舉總幹事須遵循成員協商一致原則，新任總幹事任命程序就此停擺。

據俞明希表示，她一直等待成員國協商一致，但最後角逐結果公布已過幾個月，依然未能達成一致，導致世貿組織領導能力長期出現空白。為了力促成員國達成一致，同美國等密切協調後決定退出選舉。美方尊重她的決定。希望世貿組織能早日恢復領導能力，並在恢復多邊貿易秩序等主要課題上取得進展。

據分析，美國新政府已決定支持尼日利亞籍總幹事候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉，她有望被推舉為世貿組織下一任總幹事。

對韓國是否會支持恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉的提問，俞明希表示韓國將積極參與協商爭取成員國達成一致。