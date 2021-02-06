拜登暫停了特朗普從德國撤軍的計畫

美國總統拜登在就任後首次訪問國務院時表示，將全面重設美國外交政策，並發表了上述言論。拜登稱：“美國回來了，外交回來了”，“我們將重建我們的同盟。” 就拜登暫停駐德美軍撤軍計畫，朝鮮日報說，是“同盟歸來”。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝鮮日報說，當地時間4日，美國總統拜登稱，將重新探討全球美軍駐紮情況，在探討期間將暫停駐德美軍的撤軍。據拜登稱，國防部長勞埃德·奧斯汀將主導美軍全球態勢的探討事宜，目的是使之與外交政策和國家安全優先順序相符。

該報道稱，此舉實則是對前總統特朗普裁減駐德美軍的指示按下暫停鍵。去年7月，特朗普指責德國沒有支付足夠的防衛費，下令在3.45萬名駐德美軍中裁減掉9500多人，進行重新部署。二戰以後，美軍便在德國駐紮至今。位於德國的拉姆斯泰因空軍基地與美國的歐洲司令部、非洲司令部等同為美國的核心設施。

據該報道，《紐約時報》（NYT）認為，駐德美軍凍結措施與美國國防部內削弱特朗普主導權的動向相吻合。基於拜登的此番措施，駐韓美軍的裁軍擔憂也有望得到一定程度的緩解。特朗普在宣布撤離部分駐德美軍後，輿論提出駐韓美軍也有可能成為裁軍對象。但美國仍有可能將駐韓美軍裁軍用作防衛費談判的施壓籌碼。而此前，特朗普以相較於國內生產總值（GDP）規模，韓國承擔的美軍防衛費用過少為由，一直對韓國施壓要求提高防衛費。

朝鮮日報引據韓國國防部有關人士稱，但拜登是否會調整駐紮在索馬里的兵力尚不明確。去年12月，特朗普在任期最後下令撤回駐索馬里美軍，並將其中相當一部分兵力重新部署到肯尼亞和吉布提等其他東非國家。由此，1月駐紮在索馬里的700多名美軍已經撤離。