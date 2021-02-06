被指報復罷韓的罷捷投票初報 不同意票暫領先

台灣高雄市議員黃捷罷免案今日舉行，已在下午4點結束投票並開始計票，預估最快下午5點就有初步結果。自由時報於16：32分報告說，根據媒體統計票數，目前不同意票3486票暫時領先同意票2170票。高市去年6月才進行市長罷免，今年2月再次舉行市議員罷免，首次市議員罷免以及9個月內兩次罷免投票，都是台灣地方自治史新紀錄。

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據自由時報報道，黃捷罷免案開票中，不同意暫時領先同意逾1000票。高雄市議員黃捷罷免案今日登場，已在下午4點展開計票。這是高雄地方自治史上第一次市議員罷免投票，鳳山區具投票權的人數為29萬1566人，依選罷法規定，罷免門檻為7萬2892人以上，且同意票須超過不同意票。

由於鳳山屬於市中心，地方人士預估下午4點開票後，最快下午5點就會有初步結果。

該報稍早於16:17時的報道指，初報投票情況指出，罷免黃捷不同意274：同意172。並指最快下午5點有初步“捷”果。

該報道稱，稍早立委許智傑服務處開出第一個投開票所票數，鳳甲國中201教室，同意票172票、不同意票274票，另傳出幾處投開票所，不同意罷免票均多於同意罷免票。

罷免案於2020年1月25日由部分韓粉發起連署、欲罷免當時仍屬時代力量黨員的高市議員黃捷，罷韓過後連署進度才有進展，陸續通過第一、第二階段，於2020年12月18日罷免案成立，今天投票。

據高市選委會說明，這是高雄地方自治史上第一次市議員罷免投票，鳳山區共有291566位選民，其中有效同意票數（贊成罷免）需多於不同意票（不贊成罷免），且同意罷免數須達選舉人總數4分之1以上、意即72892票以上，罷免才算過關。

地方人士粗估投票率有機會上看約4成3，因為鳳山屬於市中心，預估下午4點開票後，最快5點前就會有初步“捷”果。

該報道稱，高市去年6月才進行市長罷免，今年2月再次舉行市議員罷免，首次市議員罷免以及9個月內兩次罷免投票，都是台灣地方自治史新紀錄。

據台灣選委會呼籲，2月6日投票日到投票截止前，依法禁止從事支持或反對罷免等拉票行為，並發出6點提醒，勿認跨區宣傳不罰、勿以活動夾帶罷免、勿上網留言談罷免、勿在票所四周逗留、勿帶手機進入票所、勿撕毀所領罷免票。

選委會同時表示配合防疫，投票人應佩戴口罩、配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票，共同展現應有公民素養，讓大家都能平安過好年。

據中央社現場報道稱，高雄市鳳山區今天舉行無黨籍市議員黃捷罷免投票，上午8時許就有迫不及待的民眾排隊等候投票，因於天氣晴朗，人潮一波波，根據統計，截至下午2時，投票率約3成3。鳳山區一早的氣溫有攝氏23度，不少民眾上午不到8時就到投票所排隊等候投票。在鳳山高中投票的民眾說，利用好天氣早點完成投票就能返家大掃除或辦年貨。

下午2時許，氣溫升到24度，溫暖的冬陽，不少年輕人相偕投票，還有人帶着寵物要在投票後順便遛狗，享受好天氣。

據了解，地方評估到下午2時的投票率3成3；一般估計今天的罷捷投票率會逾4成，和罷免前市長韓國瑜及市長補選的投票率相當。

中央社說，罷免黃捷投票在鳳山區76個裡共228個投票所展開，下午4時投票結束。