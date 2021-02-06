非盟34屆峰會開幕 馬哈馬特贏得連任

非洲聯盟（UA）第34屆峰會周六開幕，受Covid-19疫情影響，採用虛擬的遠程視訊方式召開。馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）已經連任非盟委員會主席。

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非洲聯盟第34屆峰會2021年2月6日周六開幕。本屆非盟峰會因Covid-19疫情使用虛擬的遠程視訊方式。而本周末的議題正是衛生危機的管理。與會的55國元首將討論當前疫情的經濟後果和未來的疫苗戰略。本台RFI法文網周六刊出記者Noé Hochet-Bodin發自埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的一個長篇報導，在此予以着重介紹。

本台法語記者注意到，作為一種象徵，第34屆非盟峰會由現任輪值主席ˎ 南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）主持開幕。而極具象徵性的是，南非當前正是非洲大陸上遭Covid-19病毒肆虐最嚴重的國家。本周末的議題都圍繞着疫苗展開，拉馬福薩把富裕國家當前的疫苗戰略定性為“民族主義”。

非盟的大部分成員國目前仍在等待首批疫苗的抵達，這些疫苗來自世界衛生組織（OMS）牽頭建立的Covax公平獲得疫苗機制。非盟下屆輪值主席ˎ 剛果（金）總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）也預計發言，其短期目標之一就是加快部署非洲大陸的集體疫苗接種行動。

Image d'archive RFI : Le siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, le 5 février 2020 © Paulina Zidi/RFI 法廣

在當前疫情大流行的背景下，非盟第34屆峰會的議題廣泛的令人驚訝。從疫情到造成非洲大陸動蕩的安全問題，以及文化和遺產，還有非盟的內部選舉機制。非盟委員會現任主席ˎ 乍得前總理馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）尋求連任，而他是唯一的候選人。不過，非盟內部有成員國對遠程投票方式提出質疑，烏干達總統曾於1月25日致函非盟，建議延後一年投票。不過，這一延後投票的提議已在上周末的討論中被否決。

馬哈馬特連任非盟委員會主席

來自非盟峰會會場的最新消息說，當地時間周六，尋求連任的非盟委員會主席馬哈馬特已經贏得四年一次的換屆選舉。

新當選的非盟委員會副主席是來自盧旺達的南薩巴干瓦女士（Monique Nsanza-baganwa），她是盧旺達央行副行長。