拜登尋地氣親民 與加州失業婦女通電話

美國總統拜登星期六從白宮橢圓形辦公室打長途電話給居住在加州羅斯維爾（Roseville）一位名叫米雪兒（Michele）的母親。她因疫情引發經濟危機，去年7月遭任職的新創服飾公司解僱。據白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前表示：「白宮將展開新努力，總統拜登將定期與美國人民直接溝通。」根據消息，拜登回應這名加州失業女性寫給總統的申訴信件。

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直接和美國人民對話，拜登與加州失業婦女通電話。 據法新社報道說，美國總統拜登展開一系列直接與尋常美國人對話行動，試圖藉此展現直接與美國人民對話的親民作風。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）5日曾表示：「白宮將展開新努力，總統拜登將定期與美國人民直接溝通。」

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未平息，拜登從白宮橢圓形辦公室打長途電話給居住在加州羅斯維爾（Roseville）一位名叫米雪兒（Michele）的母親。她因疫情引發經濟危機，去年7月遭任職的新創服飾公司解僱。47歲的米雪兒其後寫信給拜登，告訴拜登她身陷困境，且找新工作很不容易。

拜登打長途電話給因疫情失業的這名加州婦女。於白宮張貼在網站的2分半影片中，78歲的拜登表示：「就像我老爸經常告訴我的，工作不只是一張支票而已，它攸關你的尊嚴，攸關你的敬重，攸關你在社區的地位。」

法新社說，拜登也藉此機會宣揚他所提出的1.9兆美元紓困方案，以及承諾推動大規模疫苗接種計畫。

拜登期盼藉由新系列對話，展現他的同理心以及與前任總統特朗普迥異，批評者指控特朗普漠不關心受疫情和經濟危機打擊的數以百萬計美國人的命運。

據該報道，莎琪昨天在預播那段影片時表示，「美國有一項歷史悠久傳統，以這種方式直接聆聽總統怎麼說。」她指的是美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1930年代的廣播演說「爐邊談話」（Fireside Chats ）以及前總統里根（Ronald Reagan）創設的每周廣播演說。