敘利亞充公拍賣出逃境外異議者地產

拿土地作為報復工具。在敘利亞，政府充公和拍賣逃亡國外異議人士家庭的土地。失去了土地，他們的返回如今似乎如同空中樓閣。

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本台RFI法文網周日（2021年2月7日）刊出記者Oriane 的長篇採訪報導，介紹敘利亞阿勒頗（Alep）ˎ 伊德利卜（Idlib）和哈馬（Hama）等地區的許多民眾，隨着政府軍的推進，而放棄家園出走。政府如今充公拍賣那些流亡境外異議人士家庭的土地。在此予以着重介紹。

受訪者Ali是一名維權律師。他已在土耳其避難三年之久。他的家人返回了敘利亞，但隨着忠於阿薩德的軍隊抵達阿勒頗，只好向北逃亡，農地則託付給了鄉鄰。

有一天，Ali得到消息。一名與村附近依然有聯繫的友人告知，當局決定公開拍賣他們和所有其它流亡者家庭經營的土地。他無能為力。局勢總所周知，無人敢持異議。

如同律師Ali，許多受害人如今在希臘ˎ 在土耳其和在敘利亞北部避難。無論他們如今身在何處，都沒有太大希望在某日重見他們祖先的故土。一個敘利亞非政府組織嘗試揭露這種情形。為此而戰的敘利亞法官Anwar Mejni在採訪中表示，拍賣始於夏季，那是土地上進入收成季節的開心果和橄欖。如今這種拍賣已進入另一層次：充公土地，把經營場所和收成都拿去拍賣。受此影響的區域極其廣闊。這只是當局為了不同目的所採取的一系列措施的冰山一角：首先是懲罰他們眼中的異議者，同時獎賞他們的忠實者。因為，公開拍賣只對當局選擇的人開放。遠期目標是要重新部署經濟和人口，以控制上述地區。最終則將改變人口結構。

Image d'archive RFI : Dans la banlieue nord de Tripoli, à Minieh, un camp a été incendié le 27 décembre. Un acte criminel dont les flammes ont entièrement rasé ce campement de fortune où vivaient 75 familles. © AFP - IBRAHIM CHALHOUB 法新社

法官Anwar Mejni認為，解決辦法只能來自國際壓力。在當前局勢下，需求敘利亞政府機構於事無補。唯一的辦法是求助於國際社會和聯合國特使。要把解決拍賣問題納入和平進程。建立司法過渡機制，保護重返家園者的權益，提供補償。

儘管不願失去希望，這名受訪者沒有隱藏失望之情：面對敘利亞最近幾年侵犯人權層出不窮，國際社會似乎鴉雀無聲。