疫情與經濟困境夾擊下厄瓜多爾總統選舉開始投票

厄瓜多爾今天舉行總統選舉第一輪投票。民調顯示，左派經濟學家阿拉烏斯和保守派的拉梭在16名候選人中明顯領先群雄；排名第3的原住民權利倡議者培瑞斯遠遠落後。阿拉烏斯是兩任社會主義前總統柯利亞的門徒。柯利亞面臨貪腐指控，雖挫敗他成為阿拉烏斯副手的希望，但他在國內仍是一股強勁的政治勢力。3度出馬競選總統的拉梭則支持自由市場，他表示自己會在1年內創造100萬個就業機會。造勢活動已於4日結束，阿拉烏斯和拉梭都預測己方將勝選。

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約1300萬厄瓜多人今天有資格在首輪總統大選投下選票。在這次大選中，社會主義人士阿拉烏斯和前銀行家拉梭聲勢領先，將爭取領導這個深陷經濟問題的國家。據法新社說，厄瓜多總統大選登場，由社會主義者對戰前銀行家。

據民調顯示，左派經濟學家阿拉烏斯（Andres Arauz ）和保守派的拉梭（Guillermo Lasso）在16名候選人中明顯領先群雄；排名第3的原住民權利倡議者培瑞斯（Yaku Perez）遠遠落後。

在厄瓜多改選總統和一院制國會137個席次之際，拉丁美洲正在對抗第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）奪命疫情，厄瓜多經濟問題也因疫情而加劇。

造勢活動已於4日結束，阿拉烏斯和拉梭都預測己方將勝選。

35歲的阿拉烏斯是左派政黨同盟「希望聯盟」（Union of Hope）的代表；65歲商人拉梭則代表右派運動CREO。

阿拉烏斯是兩任社會主義前總統柯利亞（Rafael Correa）的門徒。柯利亞面臨貪腐指控，雖挫敗他成為阿拉烏斯副手的希望，但他在國內仍是一股強勁的政治勢力。阿拉烏斯承諾讓國家重返在總統莫雷諾（Lenin Moreno）任內中斷4年的社會主義道路。他承諾會在上任第一個月向100萬個家庭撥款1000美元，還會對富人課徵特別稅。

3度出馬競選總統的拉梭則支持自由市場，他表示自己會在1年內創造100萬個就業機會。

莫雷諾任內為提振產油國厄瓜多以美元為基礎的衰弱經濟，必須限制支出，以換取國際貨幣基金（IMF）的貸款。預料拉梭可能維持莫雷諾的撙節政策。

據法新社說，厄瓜多目前深陷債務之中。柯利亞任內石油榮景的利潤，到了莫雷諾時期因原油價格崩跌而乾涸。在莫雷諾任內，國家債務從佔國內生產毛額（GDP）的26%上升至44%。冠狀病毒疫情又加深經濟壓力，根據政府資料，這場衛生危機直接造成約64億美元的損失。2020年厄瓜多經濟萎縮8.9%；失業率於去年9月上升至8.6%，在9個月內增加一倍以上。

據該報道稱，現在莫雷諾的支持率只有7%，為歷來最低，這次他並未角逐連任。而從民調數字來看，首輪總統大選不太可能一次定生死；目前第2輪選舉暫定4月11日舉行。