報復莫斯科 德瑞波三國各驅逐一名俄羅斯外交官

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)2月5日到訪莫斯科之際，俄羅斯當局在當天宣布驅逐了歐盟三個成員國的外交官，稱其參加了支持反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的抗議活動。對此，涉及被驅逐外交官的德國、瑞迪和波蘭外交部8日相繼宣布，作為對俄方這一決定的聯合反制行動，各自驅逐一名派在本國的俄羅斯外交官。

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在近期發生的納瓦爾尼中毒和回到俄羅斯後立即被捕，以及德國有關建設北溪2號天然氣管道爭議時期，博雷利此次對莫斯科的訪問着實的受到了普京當局的羞辱。博雷利回到布魯塞爾後，在博客中回憶自己4日至6日訪俄行程時，頗有怨言地披露到，事發當天自己是在社交媒體上得知歐盟外交官遭俄方驅逐消息的。

博雷利稱，“令人遺憾的是，當會晤結束時，我們通過社交媒體得知三名歐盟外交官遭驅逐的消息，原因是他們做了不符合外交官身份的事，參加了（支持納瓦利內）的示威。”他續指，“我要求俄外長拉夫羅夫撤銷這一決定，但無濟於事。”值得一提的是，在會晤後的新聞發布會上，俄外長拉夫羅夫還當著博雷利的面，指責歐盟是“不可靠的夥伴”，而博雷利當時就站在一旁。

博雷利事後在博文中寫道，“我與拉夫羅夫部長的會晤突出表明，歐洲和俄羅斯正在漸行漸遠。俄羅斯似乎正在逐步與歐洲脫節。”針對俄方驅逐歐盟三名外交官的決定，波蘭外交部周一通過推特表示，“針對俄羅斯外交部無理驅逐波蘭外交官的行為，波蘭外交部今天決定根據對等原則，並與德國和瑞典協調，將在波茲南俄羅斯總領事館工作的一名俄外交官視為不受歡迎的人。”

德國外交部亦發表聲明稱，“根據1961年4月18日《維也納外交關係公約》第9條，外交部今天宣布俄羅斯駐柏林大使館的一名僱員為不受歡迎的人。通過這一步驟，聯邦政府正在對俄羅斯聯邦在2021年2月5日星期五的決定作出反應。俄羅斯有幾個歐盟外交官，包括德國駐莫斯科大使館的一名僱員，被驅逐。這一決定毫無道理可言。有關德國外交官只是履行了《維也納外交關係公約》規定的任務，即通過合法手段獲取有關當地事態發展的信息。”