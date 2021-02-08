彈劾案參院審理在即 特朗普律師批評是“政治戲碼”

美國前總統特朗普彈劾案將於本周開始繼續審理。美國參議院預計將於2月9日就特朗普第二次彈劾的合法性問題舉行4小時辯論。對此，特朗普的律師周一提交了一份簡報，稱民主黨人在總統卸任後試圖在彈劾審判中給總統定罪的努力是“政治戲劇”，並強調審判不在參議院的憲法權限之內。

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特朗普律師團隊發表的簡報說，“眾議院議長和她的盟友沒有採取行動來治癒國家，或者至少專註於起訴衝進國會大廈的違法者，而是試圖冷酷地利用當下的混亂來獲取自己的政治利益。” 1月13日，美國國會眾議院表決通過彈劾條款，指責特朗普在6日國會大廈遭衝擊事件中“煽動叛亂”。特朗普因此成為美國歷史上首位在任期內兩度遭到彈劾的總統。

該簡報還呼應了特朗普團隊在最初對彈劾文章的答覆中提出的論點，即特朗普稱“選舉被盜”是在他的第一修正案權利範圍內。簡報亦提出，特朗普在1月6日國會開會認證總統選舉結果前舉行的集會上的言論，與民主黨人關於他煽動群眾衝進國會大廈的說法不符。

簡報寫道，“特朗普先生講了大約一小時十五分鐘。在所講的一萬多字中，特朗普先生使用'戰鬥'一詞的次數屈指可數，而且每次都是在公共話語中長期被接受的形象意義上，當敦促人們站起來，用他們的聲音來表達對他們來說很重要的事情時；這不是也不能被解釋為鼓勵暴力行為。”

其還表示，“值得注意的是，他的演講中沒有提到或鼓勵叛亂、暴動、犯罪行為或任何身體暴力的行為......。特朗普先生從未明確或暗示地提到武器、需要武器或任何類似的東西。相反，他只是呼籲聚集在一起的人們和平地、愛國地使用他們的聲音”。

由美國會眾議員民主黨人拉斯金(Jamie Raskin)領導的眾議院彈劾團隊預計也將在周一上午提交一份自己的簡報。特朗普的團隊和旨在確保前總統定罪的民主黨人提交的文件將為他們計畫在審判聽證會上提出的論點提供一個預覽。

據悉，參議院尚未正式同意審判的框架。但目前正在流傳一份潛在的，將在周二就審判是否合憲進行4個小時的辯論，然後就“合憲性”進行投票。參院彈劾案的合憲性將是一個核心議題，但特朗普的律師在周一的簡報中花在這個議題上的時間卻掩蓋了這一點。在這份長達75頁的文件中，關於參議院憲法權力的部分佔據了24頁。