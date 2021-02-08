緬甸大規模示威抗議政變 軍方頒布戒嚴令

幾十萬緬甸民眾2月7日星期日上街示威遊行，譴責軍方將領再次把國家團團圍住的獨裁統治。 在一場終結了緬甸2015年開始脆弱的過渡民主的政變的一周後，民眾上街表達他們對軍隊的排斥以及對於昂山素季（Aung San Suu Kyi）的支持；昂山素季是抵抗軍人將領的全國代表性人物。 示威民眾還申明了對民主的渴望，也就是，希望能夠通過投票為國家最高層確定的發展戰略做出貢獻的民主。

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法國十字架報指出，面對民眾，軍政府所捍衛的是一種奪權，奪取經濟資源的體系。軍政府訴諸武力以維護自己的特權，並把2020年11月的立法選舉結果銷聲匿跡，因為選舉結果對其非常不利。 法國十字架報抨擊，緬甸軍政府的決定應受到譴責，是不可原諒的。

緬甸歷史上的這些政變奪權事件是在一個有着不同族裔拼湊成的國家裡發生的。在這裡，是無法實施國家模式的，不然就是要付出極其暴力的代價。

緬甸國防軍在與其他種族之間，所展現的就是種族清洗，而2017年羅興亞人就是這種族清洗的受害者。 受到中國的強烈支持下，緬甸軍人似乎正孤注一擲地採取由占人口多數的巴馬爾族群來掌權的國家主義，以及由一批原教旨主義佛教徒來統治國家。

與這個相反的，近年來在緬甸，由昂山素季領導的全國民主聯盟近幾年來推動的是一種過程緩慢的磋商和建立信任；昂山素季在最近一次的選舉中獲勝。

十字架報結論指出，我們應該希望這個斷線的政治程序將迅速重新連接起來。總之，這是歐洲國家應該施加壓力的方向。

在2月1日發生軍事政變的幾天後，軍方罷黜了前諾貝爾和平獎獲得者昂山素季的職務，軍政府於2月8日星期一宣布在緬甸第二大城曼德勒的幾個社區戒嚴令。 軍方的聲明說明，禁止五人以上的聚集和示威，並規定從當地時間晚上8點至凌晨4點實行宵禁。

軍方決定實行戒嚴是由於許多緬甸人日益叛亂，要求立即釋放昂山素季。 根據幾個不同來源的估計，星期一有數十萬人聚集在經濟首都仰光。

這些示威者確切目標是什麼？仰光獨立研究中心的分析師Soe Myint Aung如此提問。 “他們要求恢復在2020年11月立法選舉之前的公民政府與軍人之間的脆弱平衡嗎？或者這次將完全把軍隊從權力中驅逐出去？”

在11月的立法選舉中，全國民主聯盟（LND）再度大勝，即使國際觀察員沒有發現任何重大問題，但軍方仍質疑選舉不合乎規定。

事實上，緬甸將領擔心的是，在全國民主聯盟獲勝後，他們自己的影響力將會減弱，他們本來可能想把《憲法》朝着非常有利於軍方執政的方向修改。而不久前，國際社會還在批評昂山素季對緬甸少數族裔羅興亞穆斯林遭殲滅危機的態度消極。過去，昂山素季因反對軍政府而被軟禁了15年，她至今在自己的國家仍然受到人民的熱烈擁戴。 她的政黨說，這位前領導人被軟禁在內比都時“身體健康”。緬甸軍人已承諾，在緊急狀態結束時將舉行自由選舉。

英國和歐洲聯盟已呼籲人權理事會召開緊急會議討論緬甸人權緊急會議。