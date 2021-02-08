CGTN澳籍記者成蕾證實被捕 被指涉泄漏國家機密

澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）2月8日證實，中國當局已正式逮捕了在中國國際電視台(CGTN)工作的澳洲籍記者成蕾，她被指涉嫌泄露國家機密。

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佩恩稱，成蕾被指因涉嫌為境外非法提供國家機密，在被拘押六個月後已遭中國當局正式逮捕。佩恩指，成蕾是在2月5日被捕。據悉，成蕾是中國國際電視台(CGTN)主播，經常出席北京的企業聚會及針對澳洲人士的大使館活動。她在去年8月遭拘押，澳洲政府此前則對成蕾被拘留表示強烈關切。佩恩稱，“我們希望中國按照國際準則，實現正義、程序公平和人道待遇等基本標準。”

成蕾現年45歲生於湖南省，兒時與父母移民澳大利亞。中國外交部新聞發言人汪文斌周一在例行記者會上稱，中國司法機關依法辦案，充分保障成蕾的各項合法權益；希望澳方尊重中國司法主權，停止以任何方式干預中方依法辦案。他表示，經了解，中國司法機關經依法審查，認為成蕾涉嫌為境外非法提供國家秘密罪，目前此案正在辦理中，“沒有更多信息可以提供。”

據澳大利亞廣播公司（ABC）報道，成蕾此前已在北京被關押六個月之久，既沒有受到指控，也不能見律師。她一直被關押在一間既不通風也見不到陽光的牢房，並經歷多次審訊。近來，成蕾寫信與鍛煉的自由又受到了更嚴格的限制。成蕾11歲的女兒和9歲的兒子目前由其在墨爾本的母親照顧。

成蕾的外甥女溫女士表示，“第一次聽到她被拘留的通知時，我們都震驚了。”她說，“我們對這個案子一無所知。但我們知道她已經被拘留了五個半月，而且她的狀況越來越差。”報道指，2020年初，成蕾兩個孩子在北京就讀的學校因新冠疫情停課，成蕾隨後將他們送到墨爾本暫住。

去年8月13日，一隊國安警察來到她位於北京東城區的公寓，將成蕾和她的電子設備一起帶走。溫女士稱，“我想，在9歲和11歲的年齡，這麼大的孩子應該稍微能明白一些道理，媽媽為什麼不在這裡或為什麼媽媽不能聯繫你們”。她說，“我覺得孩子還不能完全明白這個情況，所以這件事對孩子們來說可能非常艱難，他們會想知道到底發生了什麼。”

溫女士稱，“我認為成蕾不會用任何方式故意做出危害(中國)國家安全的事情”。她說，“我們不清楚她是否只是捲入自己都沒有意識到的事情當中。”去年12月，彭博社駐北京分社記者、成蕾密友範若伊（Haze Fan）也被中國國安人員帶走，有關部門稱之為國家安全方面的調查工作。澳大利亞前駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）分析指，成蕾一案很可能與澳中之間的緊張關係無關，而是與中國國內政治問題有關。

芮捷銳說，“現實情況是，澳中之間沒有官方高層的接觸。外交部長和總理無法像正常情況那樣替成蕾向中國政府提出高級別的交涉”。佩恩則在公告中強調，“澳大利亞政府高層一直對成女士遭拘留之事表示嚴重關切，關切的方麵包括其福祉以及拘留條件。”她稱，“按照我們與中國的雙邊領事協定，澳大利亞大使館人員在成女士被拘留以來已探視六次，最近一次是在2021年1月27日。”

溫女士代表成蕾的家人表示，希望能有一個速度更快的解決辦法。她說，“我的希望是，澳大利亞政府能採取更多行動，保證成蕾能獲釋，帶她回家。”溫女士稱， “而且，希望中國有關部門能對她目前的困境表現出更多的同情之心。她是一位母親，有兩個非常需要她的孩子。”