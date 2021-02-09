習近平主持中東歐“17+1” 峰會 布林肯強調與中歐四國盟友關係

中國國家主席習近平2月9日主持中國—中東歐國家領導人峰會，並表示，中國和中東歐國家堅持相互尊重，合作不附帶政治條件，堅持大小國家一律平等，共商共建共享。同日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通過推特指出，美國和維謝格拉德集團成員是堅定不移的盟友。該集團由波蘭、匈牙利、捷克和斯洛伐克四國組成。

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周二舉行的“17+1”視頻峰會得到了來自波黑、捷克、黑山、波蘭、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、克羅地亞、希臘、匈牙利、北馬其頓、斯洛伐克、保加利亞、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞等中東歐國家元首、政府首腦和高級官員出席。與其他11國政府首腦出席不同的是，在波羅的海三國中，愛沙尼亞和拉脫維亞派出外長與會，代表立陶宛參會的是該國交通與通訊部長。斯洛維尼亞派出該國經濟發展與科技部長參會，羅馬尼亞派出經濟創業和旅遊部長參會，同為巴爾幹地區國家的保加利亞與會的是該國副總理兼旅遊部長。

習近平在會上發表主旨講話，並強調，“中國—中東歐國家合作堅持共商共建、務實均衡、開放包容、創新進取，是多邊主義的生動實踐，是中歐關係的重要組成部分。中國願同中東歐國家順應時代大勢，實現更高水平的共同發展和互利共贏，攜手推動構建人類命運共同體”。他還就中國—中東歐國家合作發展提出4點建議，包括：直面疫情挑戰，堅定共克時艱的合作信心；聚焦互聯互通，暢通聯動發展的合作動脈；堅持務實導向，擴大互惠互利的合作成果；着眼綠色發展，打造面向未來的合作動能。

其中，習近平提出，中方計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品等具體措施。峰會發表了《2021年中國—中東歐國家合作北京活動計畫》和《中國—中東歐國家領導人峰會成果清單》。

值得一提的是，美國務卿布林肯同日通過推特稱，“祝賀維謝格拉德集團30年來的夥伴關係，加強了歐洲中心地帶和其他地區的安全。美國和#V4成員是堅定不移的盟友，我期待着與捷克共和國、匈牙利、@V4主席國波蘭和斯洛伐克合作。”