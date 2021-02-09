訪俄“受辱” 70逾名歐洲議會議員要求博雷利下台

歐盟委員會主席發言人2月8日表示， 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）得到了馮德萊恩（Ursula von der Leyen）主席的“全力支持”。儘管已有至少70多名歐洲議會議員在博雷利上周訪問俄羅斯時“受辱”後要求他自動辭職。

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在近期發生的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒和回國後立即被捕，以及德國建設北溪2號天然氣管道引發爭議時期，博雷利對莫斯科的訪問時機及過程引發了多起爭議事件。博雷利在訪俄結束回到布魯塞爾後通過博客頗有怨言地披露到，自己是在社交媒體上才得知期間有3名歐盟外交官遭到俄方驅逐的消息。此外，博雷利在上周五與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergueï Lavrov）舉行的聯合記者會上，後者當面稱歐盟為 “不可靠的夥伴 ”時，博雷利卻默默地、半笑着站在一旁。

針對這一系列外交中發生的“丟顏面”事件，迄今已有73名跨黨派歐洲議員議員發表聯署信，提出他們對博雷利訪問莫斯科期間的羞辱性事態發展“感到擔憂”。聯署信寫道，“博雷利主動決定訪問莫斯科的錯誤判斷，以及他在訪問期間未能站在歐盟利益和價值觀的立場上，給歐盟的聲譽造成了嚴重損害。”這些歐洲議會議員們還要求馮德萊恩解除他的職務，並稱“我們認為，如果博雷利先生不主動辭職，歐盟委員會主席應該採取行動。”

簽名者名單主要包括歐洲人民黨和歐洲保守派和改革主義者黨的議員，還有一些“革新歐洲”的歐洲議會議員。聯署發起人，來自歐洲人民黨的泰拉斯（Riho Terras）表示，他計畫在周一晚上將這封信寄給馮德萊恩，在此之前可能會有更多的歐洲議會議員簽署這封信。據悉，博雷利將於周二下午出現在歐洲議會會議，預計他將被歐洲議會議員追問有關他的莫斯科之行，以及他在與拉夫羅夫舉行的飽受批評的新聞發布會上的行為。

對此，歐盟委員會主席首席發言人馬默爾（Eric Mamer）在周一的記者會上表示，馮德萊恩“全力支持高級代表的莫斯科之行”，並稱此行將在周二的委員團會議上進一步討論。歐盟外交事務發言人斯塔諾(Peter Stano)還辯護稱，“至於拉夫羅夫先生說的話，其實沒有什麼新意。這是俄羅斯當局一貫的說法。”他稱，“高級代表保持沉默，因為他在與拉夫羅夫先生的談判中很有發言權。”斯塔諾說，他形容這次會談 “非常漫長......高度緊張。”

斯塔諾談到，博雷利曾要求去監獄探望納瓦爾尼，但遭到了拉夫羅夫的拒絕。他說，博雷利代表團的一名高級成員已經會見了納瓦爾尼的律師。不過，歐洲議會議員的聯署信還批評了博雷利訪問的其他方面，包括他譴責美國對古巴的禁運，並沒有提到 “俄羅斯在烏克蘭東部正在進行的戰爭”，以及稱讚俄羅斯的新冠肺炎疫苗，“儘管它還沒有得到歐洲藥品管理局的批准”。

此外，德國、瑞迪和波蘭外交部8日相繼宣布，作為對俄方這一決定的聯合反制行動，各自驅逐一名派在本國的俄羅斯外交官。