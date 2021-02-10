加安全情報局長：中國對國安與主權構成直接威脅

加拿大安全情報局(CSIS)局長維尼奧特(David Vigneault)2月9日在參加活動時罕見地公開表示，中國試圖竊取機密，以及消除對北京政策的批判聲音，以此來破壞加拿大。

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維尼奧特周二應邀出席了滑鐵盧智庫加拿大國際治理創新中心（CIGI）舉辦的，題為“網絡安全、國家安全、經濟繁榮和加拿大的未來”的研討會活動。他在演講中說，“我們今天的世界有很多不確定因素，很多東西都以如此快的速度發生了變化。毫無疑問，這種情況將持續到可預見的未來。”他稱，“新冠病毒大流行造成的多變和迅速變化的環境，為尋求造成傷害或促進自身利益的威脅行為者創造了一個成熟的環境。由於許多加拿大人在家工作，威脅行為者有更多機會進行惡意的在線活動。”

維尼奧特談到，“隨着世界變得越來越小，競爭越來越激烈，各國自然會尋求一切優勢，使自己成為全球經濟的領導者。由於這種競爭的渴望，敵對的國家行為者試圖利用國家權力的所有要素來促進其國家利益。雖然這並不是新的現象，但在疫情全球大流行期間，這種情況加快了發展速度，而且在我們試圖從這一破壞國家經濟的事件中擺脫出來時，這種情況將繼續存在。”他說，“從國家安全的角度來看，國家行為者各種形式的敵對活動的威脅，對加拿大的繁榮和主權構成了重大威脅。”

維尼奧特稱，“例如，間諜活動會對我們的研究和開發安全，以及最終對我們公司的成功產生深遠影響。通過破壞我們的創新和研究商業化的能力，間諜活動導致工作崗位的喪失和經濟增長的減少。”他說，“另一方面，外國干涉試圖破壞我們的制度，威脅我們的民主制度和公民。最重要的是，這種活動侵蝕了我們的主權，破壞了我們的社會規範。”他指出，“這種‘一箭雙鵰 ’的做法共同促成了一個充滿其他威脅的複雜環境。”

維尼奧特說，“雖然極端主義暴力仍然是對我們安全的持續威脅，也是加拿大安全情報局的一個重要關注點，但對加拿大國家安全的最大戰略威脅來自外國的敵對活動。雖然我們的重點是保護我們的公民，但我們目睹敵對國家利用其國家機器的所有要素，以加拿大為代價來促進其國家利益。”他說，“歷史上，間諜的重點是獲取加拿大的政治、軍事和外交機密。雖然這些秘密仍然很有吸引力，但今天我們的對手更注重的是全國各地的小型初創企業、公司董事會或大學實驗室的計算機系統中的知識產權和先進研究。”

維尼奧特說，“例如，2020年，環球電視消息披露，主要服務於中國軍方和情報部門的振華數據公司幾年來一直在收集240萬個人的敏感數據。這些數據中約有20%沒有公開，很可能是通過網絡間諜活動獲取的。”他強調，“加拿大的公司，在我們經濟的幾乎所有部門，都成為目標。這些公司已經受到人為和網絡威脅的影響，並遭受損失。加拿大安全情報局觀察到，持續和複雜的國家支持的威脅活動已經有很多年了，我們繼續看到這種威脅活動的頻率和複雜程度在上升。加拿大安全情報局每天都在積極調查這種活動，從海岸到海岸再到國外。”

維尼奧特稱，“我特別要指出，加拿大的生物製藥和衛生部門、人工智能、量子計算、海洋技術和航空航天部門面臨特別嚴重的威脅活動。”他說，“我們的對手不按全球公認的規則行事。一些國家沒有對加拿大的開放和對公平競爭環境的支持作出回應，而其他國家則在犧牲我們的利益的情況下，積極推進自己的經濟、情報和軍事國家利益。這不再是傳統的私人商業，而是國家資本主義。”他表示，“這是國家資本主義，它造成了一個傾斜的競爭環境，使我們的私營部門始終處於不利地位。”

維尼奧特說，“僱員、前僱員、學生、教授、承包商、商業夥伴或任何了解組織系統內部情況，或能夠進入組織系統的個人都可能成為敵對情報部門的目標，有意或無意地竊取敏感信息。內部人員在威脅行為者的指使下，可以入侵系統並造成破壞，或打開後門，允許從街對面或大洋彼岸進入。他們可以直接竊取信息，然後用U盤將其帶出門外。”他說，“我們最擔心的是俄羅斯和中國等國家政府的行動，這不是什麼秘密。但我們也不應該忽視威脅活動的發展，可能來自世界任何地方。”

維尼奧特說，“中國是世界舞台上的一個重要角色，也是加拿大在一些重要領域的合作夥伴。幾十年來，加拿大和加拿大人從與中國研究人員、學者、藝術家、商人等的關係中受益匪淺；我們的文化馬賽克更加豐富，因為加拿大各地、大城市和小城鎮都有華裔加拿大人的身影，遍布這個國家的每個角落。”他強調，“要明確的是，威脅並不是來自中國人民，而是中國政府，它在經濟、技術、政治、軍事等各方面推行地緣政治優勢戰略，並利用一切國家權力要素進行直接威脅我國國家安全和主權的活動。我們都必須加強防禦。”

隨後在談到外國干預的威脅時，維尼奧特說，“外國干涉在加拿大一直存在，但由於全球化和技術的發展，其規模、速度、範圍和影響都在增加。我們越來越多地看到社交媒體被用來傳播虛假信息或開展影響活動，旨在混淆或分裂公眾輿論，干預健康的公眾辯論和政治話語，並最終製造社會緊張局勢。”他說，“外國針對政治家、政黨和選舉程序，以暗中影響加拿大的公共政策和民意，並最終破壞我們的民主和民主程序，是最令人關注的問題。我們的選舉制度已被證明是有彈性的，但我們也必須努力保持這種彈性。警惕是最好的防衛。”

維尼奧特稱，“一些外國採取敵對行動，經常威脅和恐嚇加拿大境內的個人，以灌輸恐懼、壓制不同意見和向政治對手施壓。一個顯著的例子是中國政府的全球秘密行動，即 ‘獵狐行動’，該行動聲稱針對腐敗，但據信也被用來針對和壓制持不同政見者。”他說，“那些受到威脅的人往往缺乏保護自己的資源，或者不知道他們可以向包括我們在內的加拿大當局報告這些活動。此外，這些活動與外交活動的規範不同，因為它們越過了界限，試圖破壞我們的民主進程，或以隱蔽和秘密的方式威脅我們的公民。”

維尼奧特說，“今天，我覺得有必要向你們提供關於威脅環境的最新情況，因為這些變化非常重要。世界已經發生了重大變化，威脅也在迅速發生變化。”他稱，“我們需要確保安全情報局繼續發展，以便能夠應對我們周圍複雜得多的環境的挑戰。今天的威脅與1984年頒布《安全情報局法》時相比，其表現形式大不相同。”

維尼奧特表示，“一個更適合冷戰時代威脅的法案極大地阻礙了我們使用現代工具、評估數據和信息的能力。我們需要能夠進行這類數據驅動的調查的法律，這些法律要經過精心構建，以反映我們在民主中共享的價值觀，包括保證對隱私的有力保護。”北京方面，中國外交部發言人汪文斌在周三的記者會上回應稱，“有關言論毫無事實根據，中方對此堅決反對。”