白宮向日媒澄清：戰略耐心不適用於對華政策

美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）今年1月曾在白宮簡報會上，提及奧巴馬政府時期對朝政策的“戰略耐心”方針，並引起討論。白宮一位發言人2月9日就此向日本《產經新聞》表示，“戰略耐心”的政策不適用於對中國。

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報道稱，普薩基有關“戰略耐心”的言論被認為是一種風險，那就是拜登政府可能會重蹈，奧巴馬政府在對華政策中忽視朝鮮發展彈道導彈和核武器進程的失敗，稱其為“戰略耐心”，因此在日本某些地區引起了漣漪。

考慮到奧巴馬政府的對朝政策，白宮發言人說，“過去，戰略耐心一詞用來描述一種特殊的政策方法。” 他說，“我們無意採用戰略耐心的（政策）框架來為印度太平洋和中國制定一項全面戰略。” 拜登政府正在與地區盟友和夥伴國家協商，審查包括對華政策在內的印太戰略。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日在接受CNN電視專訪時指出， “前總統特朗普對中國的強硬路線作為基本原則是正確的。”在具體政策方面，他表示，美國將根據上屆政府的反思，通過加強聯盟、強調民主和人權價值、建立美國的軍事態勢來威懾中國的侵略性行為，“以實力地位應對中國”。