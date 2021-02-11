拜登上任後 美國務院官員首次會晤蕭美琴

自拜登今年1月20日正式就任美國第46任總統後，美國國務院亞太事務代理助卿金星(Sung Kim) 2月10日與台灣駐美代表蕭美琴會晤。這是拜登政府的國務院官員首次與台灣駐美代表會面。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院東亞事務局當天通過推特上傳了二人會面的照片，並附文稱，“很高興今天見到駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)代表蕭美琴。美國正在深化與台灣的關係，台灣是一個領先的民主和重要的經濟與安全夥伴。”

對於這次會面，蕭美琴告訴媒體稱，這是她第一次與美國新任代理助卿會面，“上周四解除隔離後首次去今天的拍照地點，首次跟代助卿會面。”美國之音問她拍照地點是否不在國務院內，她只答覆說，“照片會說話”。另據中央社報道，當被問到周三與金星的會面細節，蕭美琴回答說，兩人談論雙方關注議題，她也有特別帶春聯伴手禮致贈對方。

報道提到，台前駐美代表高碩泰去年離任前，就曾在國務院內與時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）會面。蕭美琴去年7月底到任後，也曾進到國務院大樓與史達偉等官員會晤。過去台灣駐美代表處與美國國務院官員會面場地皆不得在國務院內，前國務卿蓬佩奧今年1月9日在特朗普總統任期結束前宣布，解除美國與台灣關係中的自我限制。

蕭美琴稍後通過推特寫道，“今天，我與美國亞太事務代理助卿金星和他幹練的團隊進行了一次很好的會面，我們討論了許多共同關心的問題，體現了我們強大而廣泛的夥伴關係。 我也祝願團隊新春快樂!”。