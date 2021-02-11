歐洲理事會主席米歇爾呼籲與拜登政府協商對華政策

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）2月10日在參加活動時指出，隨着拜登政府的上台，歐盟對其與美國的關係以及從應對氣候變化，到抗擊新冠疫情和處理對華政策等多個方面加強美歐合作的潛力表示樂觀。

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米歇爾周三在布魯塞爾與華盛頓智庫大西洋理事會主席弗雷德里克·肯普（Frederick Kempe）進行了對話，並就多方面問題接受提問。這是大西洋理事會歐洲中心啟動儀式的一部分。曾擔任過比利時首相的米歇爾表示，“隨着拜登新政府的上台，在歐洲有一種希望和期望，即有可能......重建一個非常強大的聯盟，我稱之為美國和歐洲之間的‘新的創始契約’。”

米歇爾在發言中強調，如果作為盟友和合作夥伴美歐都很強大、很有實力，這對雙方的合作是有利的。針對近期在大西洋兩岸引發不少關注和爭論的歐盟“戰略自主”議題，米歇爾嘗試用一句話解釋稱，“戰略自主意味着更多的彈性、更少的依賴性和更大的影響力。這應該是我們的共同目標。”他說，“當雙方的實力更強、更強大時，對我們的跨大西洋聯盟是有好處的。”

米歇爾說，“上屆（美國）政府做出的選擇給人的印象是，美國對國際模式的參與度較低。”他說，“對歐洲來說，多邊主義是我們DNA的一部分。我們認為，對於全球性的挑戰，我們需要全球性的解決方案。而如果能夠在國際合作的框架下共同努力，對美國、對歐洲、甚至對世界都有好處，因為我們有着相同的價值觀。”他談到，在肆虐歐洲的新冠病毒大流行中，“戰略自主”的必要性尤為明顯。

米歇爾說，“在危機初期，我們很難能夠提供口罩等基本醫療設備。我們太依賴他人了。”他說，“事實上，在未來，我們需要減少依賴性。在安全層面，我認為（歐洲）承擔更多責任是非常重要的；例如，增加投資，以便在防務和安全方面制定更共同的方法。許多歐盟成員國作出決定，在北約框架下對我們的共同防禦進行更多的投資。”

米歇爾說，他理解為什麼大西洋兩岸的一些人對“戰略自主”以及其對未來的意義感到擔憂。他解釋說，“但我有一個絕對的個人信念，如果歐洲更強大、更穩健，如果歐洲更有能力提供能力以保障我們的共同安全，這對我們的聯盟是好事，在經濟和貿易層面也是好事。”米歇爾在發言中建議拜登政府與歐盟一道重塑與亞洲國家的關係，“特別是在經貿層面，因為我們認為存在嚴重的不平衡，關注公平競爭環境和互惠。”他指出，"我們需要促進我們的共同價值觀，捍衛我們的共同利益，我們需要與中國在一些全球挑戰上進行接觸，比如氣候變化或新冠疫情。”他同時強調，“我們和中國的政治或社會模式不同，在人權、法治、民主價值方面，我們不會（選擇）輕視。”米歇爾在上個月曾邀請拜登參加歐盟領導人即將舉行的峰會。

會上，肯普表示，在大國競爭的時代中，美歐協調找到正確的對華關係是最為重要的極少的事情之一，米歇爾本人也曾說過“歐盟會選擇美國而不是中國”。他問道，“當不但在歐盟最近與北京就全面投資協議達成的原則性共識，以及2020年中中國首次超越美國成為歐盟第一大貿易夥伴，相應的戰略估算也發生一些變化時，其將如何落實和困難程度的問題上”，米歇爾回答說，“與中國的關係對於歐洲來說是一個重要的問題，我也因此在數月前決定將這一問題放入歐洲理事會的議程當中。因為我的印象是，在歐盟成員國內擁有一個就對華問題的深度對話是非常重要的，以此來明確我們與中方未來的關係。”他接着就歐盟應如何看待對華關係進行了解釋，“第一，非常明顯和明確的是，我們與中國的政治、經濟和社會模式是不同的，我們有兩個不同的模式。”

米歇爾補充說，“第二，非常明顯的是，我們希望重新平衡與中國的關係，特別是有關貿易層面和經濟層面的問題。因為，我們認為（歐中之間）在公平競爭和對等的問題上存在嚴重的問題。我們認為必須就我們嘗試的事情加以明確”。他接著說，“第三，我們認為如果希望在應對一些全球挑戰上實現可靠性，我們需要與中國在應對氣候變化和新冠疫情的問題上進行互動。這也是每當我們有機會與中國當局進行對話時，我們也在過去幾個月中多次與他們通話，我們將氣候變化的問題放在對話的桌子上，以在這一重要的議題上取得進展”。他稱，這還包括公平競爭的問題，以避免歐盟成為在氣候變化措施約束下的受害者。

米歇爾說，去年年底，中方承諾，中國將在2060年前實現碳中和。米歇爾說，“這是朝正確方向邁出的一步，但還不夠，我們知道具體落實才是問題關鍵。”他補充說，“最後，這也是最重要的話題之一，我們不會輕視人權、法治和民主價值”。他強調，“特別是在北京對待穆斯林維吾爾人或香港持續壓制言論自由的問題上。”他指出，歐盟認為中方就上述問題並未遵守其自身承諾。米歇爾稱，最後希望與過去幾年不同，歐盟和拜登政府就對華政策進行深度的辯論，以明確雙方在國際問題上共同的目標，包括要求採取更公平，更有可預測性和穩定性；並明確實現這些目標應採取和準備的工具。