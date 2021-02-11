美日外長通話 重申釣魚島屬於《美日安保條約》適用範圍

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)2月10日與日本外務大臣茂木敏充再度通話。美國國務院的聲明表示，雙方在通話中“重申了美日同盟是自由開放印太地區和平、安全和繁榮的基石。”

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美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）通過聲明介紹稱，“國務卿布林肯今天再次與日本外務大臣茂木敏充通話。在通話中，國務卿和外相討論了如何加強與盟友和夥伴的合作，以應對緬甸的軍事政變。布林肯國務卿和外相重申了美日聯盟作為和平、安全和繁榮的基石，對一個自由開放的印太地區至關重要的力量，並歡迎進一步的區域合作，包括通過美日韓三邊協調和四國對話機制（Quad）。國務卿和外相還對中國頒布新《海警法》後，中國在尖閣列島（中方稱釣魚島）周圍的強硬態度增加表示關切。布林肯國務卿重申，尖閣列島屬於《美日安保條約》第五條的範圍。”

此前，日本防衛大臣岸信夫9日與美國駐日使館臨時代辦約瑟夫·楊（Joseph M. Young）舉行電話會談，就中國《海警法》施行表示“抱有很大關切，決不能接受”。日本首相菅義偉在8日的眾院預算委員會上稱，“完全無法接受通過運用在東海和南海海域加劇緊張。”岸信夫還強調不是《海警法》的運用，而是對該法施行無法容忍，可謂加強了批評力度。

日本外務省在聲明中介紹指，“兩位外長結合最近發表的七國集團外長聲明，就緬甸局勢交換了意見，並對當前局勢表示嚴重關切。特別是，部長們強烈譴責向內比都和平示威者開火的事件，並同意強烈敦促安全當局立即停止針對平民的暴力行動。他們還同意強烈敦促緬甸國家軍隊釋放包括國務資政昂山素季在內的被拘留官員，並儘快恢復民主政治制度。兩位外長確認，日本和美國將繼續就緬甸局勢密切合作。”

日方指出，“他們同意與其他志同道合的國家密切合作，實現 ‘自由開放的印太地區’，並穩步加強日本、美國、澳大利亞和印度之間的夥伴關係。兩位外長還就包括中國在內的地區局勢交換了意見。關於中國，他們對中國單方面試圖改變東海現狀，包括《海警法》表示關切，並同意共同努力。兩國外長同意繼續就本地區和國際社會面臨的問題與美國和日本密切合作。”

茂木敏充並在推特上寫道，“今天晚上，我分別與印尼外長蕾特諾和美國國務卿布林肯進行了電話交談。我們就緬甸局勢等問題深入交換了意見，共同表示了嚴重關切，並確認將密切合作，避免針對平民的暴力行為，釋放被拘留的官員，儘快恢復民主政治制度。”