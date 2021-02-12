彭博社：中國通過科技供應商收集情報成為全球供應鏈廣泛風險

彭博社披露：北京當局利用科技供應商從事長期情報工作。美國前聯邦調查局官員就此表示：這凸顯出全球供應鏈的廣泛風險。中國外交部發言人則指：有關指控是對中國的攻擊。

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據中央社12日的介紹文章：2010年，美國國防部發現旗下數以千計的電腦伺服器將軍方網路資料送到中國，後來發現這是因為執行開機程序的晶片中隱藏惡意程式碼。2014年，半導體巨頭英特爾（Intel）發現中國駭客集團利用一台伺服器入侵英特爾網路，而這台伺服器從一家提供更新的供應商網站下載到惡意軟體。2015年，美國聯邦調查局警告多家公司，中國特務在一家製造商的伺服器中隱藏了一個另外載有後們程式碼的晶片。而這些事件都牽涉兩個共同點：中國和設在加州的美超微公司（Supermicro）。此外，美國情報單位都對此知情，但秘而不宣，試圖進行反情報工作，以摸清楚中國的底細。

在彭博社文章中，前FBI資深官員泰布（Jay Tabb）指出，美超微事件凸顯了全球供應鏈的廣泛風險。“完美說明了美國企業若選擇在中國製造任何產品，容易受到潛在的惡意竄改。對產品製造地點若無法完整地監督，這是最糟情況的例子。” “中國政府這種行徑已有很長一段時間，企業必須明白中國還在這麼做。矽谷尤其不能佯裝這種情況現在沒有發生。”

該報導也指出，美超微或它旗下員工都未被指控任何非法的行為，報導中受訪的前美國官員強調，美超微本身不是任何反情報調查的目標。

美超微回應彭博詢問時表示，美國政府或公司的客戶從未就這些所謂的調查和他們聯繫。彭博彙集一些迥異和不準確的指控，做出了牽強的結論。美國聯邦機構，包括報導中在調查的機構，仍繼續採購美超微產品。

中國外交部發言人則表示，文中的指控是對中國的攻擊，試圖“詆毀中國和中國企業”，並指控美國官員捏造事實炒作“中國威脅論”。