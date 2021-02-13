拜登夫婦對華人賀春節 說了啥？

美國總統喬·拜登與第一夫人吉爾·拜登星期五(2月12日)農曆新年初一在推特上發表視頻，祝賀農曆新年快樂，並譴責針對亞太裔美國人的種族主義、騷擾和仇恨罪。前一天，拜登於中國農曆新年除夕日與中國國家主席習近平通電話。據拜登的中國農曆賀歲講話說，吉爾和我在這裡祝願每一位慶祝這一佳節的人農曆新年快樂。

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據美國之音報道稱，美國總統和第一夫人發表視頻祝賀農曆新年。據拜登夫婦說，這是更新的時刻和慶祝的機會。記住把我們帶到這裡的往日悲歡，想象擺在我們面前的所有可能。像紙燈籠一樣，讓我們的希望照亮前行的道路。對太多的美國人來說，我們從來沒有像這樣更需要一個新的開端。

伴隨着這場大流行病的痛苦、生命和生計的損失，我們看到了另一場悲劇：針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義、騷擾和仇恨罪。這是完全錯誤的，這是我們國家特性的污點。每一個人，無論他們的種族、背景、宗教或者他們所說的語言，都應得到體面和有尊嚴的待遇。正因為如此，我簽署了一項行政命令，譴責針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義和仇外情緒，並指示聯邦政府在我們所做的一切事務中推動種族公平。我們的多元化一直是我們的優勢，我向你們保證，我們的行政當局把這項真理作為指導。

據拜登夫婦稱，牛年提醒我們自己的韌性與毅力。我們從亞裔美國人和太平洋島民社區看到了這點：所有那些冒着自己健康的風險來維持我們安全的一線工作者的勇氣、那些拿出自己的時間和才幹來幫助有需要的鄰居的人們的善良。今後還有艱難的工作要做，但是我們永遠比我們面臨的挑戰要更為強大。我們團結在一起，將讓今年更加光明、更加美好。一天更比一天好。

拜登夫婦最後還說，我們將一道走過來。在這個更新的季節，願我們所有人在彼此之間、我們的家庭和我們的社區找到力量與歡樂。我們一家向你們的家庭發出祝願，祝你們歡樂、健康和繁榮。農曆新年快樂。