美國參議院今續審判特朗普 律師斥泄憤違憲 臉書廣詢是否永禁特朗普

美國參議院今天繼續彈劾剛剛卸任的特朗普程序。如果進程迅速，今天白天參議員可能進入投票程序，以確定前總統特朗普是否符合民主黨對特朗普的指控定罪而遭彈劾。不過，在民主黨人結束了對特朗普的指控與舉證後，由特朗普的律師開始辯護。特朗普自始拒絕出席國會的彈劾會議。特朗普的律師指控對特朗普的彈劾舉措是違憲的，根本受到對特朗普的政治仇恨報復心態所驅使。

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據本台消息說，美國參議員定於本周六早上舉行會議，繼續對特朗普的審判。特朗普被指控煽動叛亂。特朗普的律師星期五開始為特朗普辯護。特朗普的律師完全拒絕了民主黨對特朗普為1月6日國會山受到暴力襲擊的應負罪責的指控，並譴責彈劾案根本就是違憲，而且是民主黨泄憤報復的舉動。

根據特朗普的律師指控說， “不幸的是，這次審判受政治仇恨的驅動。很明顯，民主黨議員討厭特朗普。但這種政治仇恨在我們的政治機制中沒有位置，當然在法律上也沒有位置。仇恨是民主黨檢察官的無能佐證，除了極右翼團體的傳聞，或是純粹的猜測外，沒有其他真實證據，這是民主黨加罪於特朗普應對暴徒的犯罪行為負責的徒勞嘗試。仇恨是危險的事情。在這個程序中，仇恨在這個國會山裡不應該存在。 ”

特朗普的律師還指責民主黨操縱視頻並斷章取義刪節特朗普的講話。

特朗普的另一名律師還指控：這項審判遠遠超出了特朗普本人，其目的是將政治觀點定為刑事犯罪。這次審判的目的是強制沉默和禁止大多數人的不同意見的言論。這是關乎到消聲支持特朗普的7500萬選民，並將政治觀點指控是刑事犯罪。這就是本次審判的真正目的。這是擺在我們面前的唯一問題。

據本台派駐當地的報道說，但是特朗普的辯護律師未能回答如下重要問題：美國前總統特朗普什麼時候被通知暴徒入侵國會？為了阻止他們，特朗普做了什麼沒有？

據法新社說，特朗普的律師群周五對這位前美國總統展開辯護，他們告訴聯邦參議員，這項彈劾控訴是民主黨人公然違憲的報復，必須予以駁回。特朗普辯護律師範德文（Michael van der Veen）在參院彈劾審判辯護一開始時就表示：「擺在參院前的彈劾文是一項不公義且公然違憲的政治報復之舉。」據他指出：「這項彈劾案完全背離事實、證據和美國人民的利益。」範德文敦促100位參議員陪審員「及時果斷地投票否決它」。

擔任控方的眾議院代表在參院審理彈劾案第3天結束論告，於12日換辯方的特朗普法律團隊論告，完成言詞辯論程序。

據控方首席、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）曾呼籲參議院，不要糾結於一堆律師提出的奇怪理論，「用常識來理解我們國家甫發生的事就好」。拉斯金說，如果今日不認定這是嚴重犯罪與不檢行為，「就會為美國的總統失職樹立起一個恐怖的新標準」。

另一眾院控方9人小組成員之一的民主黨眾議員內古斯（Joe Neguse）則說：「我們謙卑地請求您們就特朗普徹底的犯行定罪，因為若不這樣做、假裝這一切沒發生或者和稀泥，誰說這種事不會重蹈覆轍？」

據法新社說，參議院100席里目前民主黨掌握50席，但要讓彈劾成立定罪特朗普需2/3的贊成票，意味需有17名共和黨參議員倒戈相挺。儘管部分共和黨人已表明這回應該要成立，不過特朗普在共和黨內地位仍難撼動，使得定罪恐極難實現。

法新社另一項報道稱，步推特之後，臉書討論是否永遠禁止特朗普發聲。臉書公眾意見徵詢期12日到期，臉書監督委員會說，截至目前有9000多人針對此案提出意見。臉書已徵詢獨立組織檢討是否將特朗普踢出臉書。多位學者和民權人士稱美國前總統特朗普為「明顯且立即的危險」因子，呼籲社群媒體臉書（Facebook）永久將他停權。批評者認為，1月6日發生特朗普支持者硬闖國會山莊事件之後，臉書監督委員會應該支持永久禁止特朗普在其平台發言的做法。

據該報道，但最終決定權落將在臉書監督委員會身上。