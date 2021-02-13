美國總統首例 拜登擬出席慕尼黑安全會議並演說

據慕尼黑安全會議主席伊辛格證實，美國總統拜登將參加19日舉行的會議，針對大西洋兩岸關係發表演說並接受提問。這將是美國現任總統首次與會。歐美關係在美國前總統特朗普任內嚴重惡化，拜登上任前已表達與歐洲盟邦重修舊好及合作因應中國挑戰的意願，拜登的演說在歐洲政壇因此備受矚目。

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據中央社報道，美國總統拜登（Joe Biden）將在下周舉行的慕尼黑安全會議發表演說，創下美國現任總統出席的首例。此消息獲得慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）證實。

每年2月舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）是全球最重要的國防和安全會議，拜登過去曾以副總統身份出席，可說是會議的常客。

歐美關係在美國前總統特朗普任內嚴重惡化，拜登上任前已表達與歐洲盟邦重修舊好及合作因應中國挑戰的意願，拜登的演說在歐洲政壇因此備受矚目。

據慕尼黑安全會議主席伊辛格伊辛格12日接受巴伐利亞廣播公司（BR）訪問時說，拜登在慕尼黑安全會議發錶針對歐洲的第一場演說，可見他對德國領導角色的高度期待。

據該報道稱，慕尼黑安全會議今年由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情改采視訊方式舉行，重啟大西洋兩岸關係是會議焦點，將發表演說的來賓包括聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、德國總理默克爾（Angela Merkel）等人。