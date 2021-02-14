傳：周日傍晚軍方裝甲車出現在仰光等大城市

緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，連續多日來都有大批民眾上街示威反政變，軍方已經逮捕近400人。中央社報道：緬甸當地傳出的畫面顯示：14日傍晚則有軍方裝甲車出現在仰光等大城市。美國駐緬甸大使館發布仰光可能有軍事行動的消息，呼籲美國公民就地躲避。

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緬甸軍方本月1日發動政變，推翻民選政府，拘捕實質領導人昂山素季，使得緬甸多數地區陷入動蕩。緬甸民眾發起“公民不服從運動“，抗議軍方奪權，各大都會中心與偏遠山區都有大批民眾響應；醫療衛生工作人員在這場運動中，站在最前線，安全部隊正加緊逮捕醫師與參與活動者。

緬甸新的軍事政權14日對數名提倡全國反政變示威的社運人士發布逮捕令，並警告民眾不要窩藏政治活躍分子。當地人權監督團體表示，迄今已近400人被捕。

法新社報導，緬甸警方正在追捕7名聲援示威的社運人士，其中有些是知名民主運動者，包括曾領導1988 年反極權示威的敏哥奈（Min Ko Naing）。當時他還是大學生，曾協助領導抗議行動，對抗極權體制，並因此坐牢超過10年。

中央社報道，緬甸當地媒體的現場直播畫面顯示，14日傍晚左右，裝甲車出現在仰光、密芝那、實兌等大城市。這是2月1日軍方政變後，緬甸境內首次大規模部署此類車輛。路透社說尚未能聯繫取得緬甸政府和軍方的回應評論。

還有報道說：美國駐緬甸大使館援引仰光可能會有軍事行動的消息，呼籲在緬甸的美國公民“就地躲避”，還警告：凌晨1時至上午9時期間，電信通訊可能會中斷。