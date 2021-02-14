緬甸局勢僵持半月 對立雙方均無軟化苗頭

緬甸軍方“政變”逮捕昂山素季和成千上萬抗議者反政變示威活動已經進入新的一周，緬甸局勢處於僵持，對立雙方都沒有任何軟化立場的苗頭。

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對昂山素季的指控據說是因為從她的官邸查到一部進口對講機。可謂輕的不可思議，但按照緬甸法律，昂山素季只要被判罪，就將失去擔任現職的資格。昂山素季的拘留期將於星期一到期。路透社報道說，屆時是否會將其釋放或繼續拘押，尚無法聯繫到她的律師發表評論。緬甸人權監督團體“政治囚犯援助協會”說，自政變以來，已有近400人被拘留，其中大部分是在夜間在家中被抓捕。

本周五的抗議活動規模比以前幾天都大，而且大體上是和平的。但一名緬甸紅十字會官員對路透社說，在東南部城市毛淡棉，警方向抗議者發射了橡皮子彈，試圖驅散人群，已造成三人受傷。在此前的抗議活動中，警察就曾開槍並使用水炮，一名年輕女子在首都內比都抗議活動中更是被實彈擊中了頭部。恰巧在同一天，聯合國人權理事會召開特別會議討論緬甸危機。緬甸問題特別報告員托馬斯·安德魯斯（Thomas Andrews）在會上表示：“越來越多的報告和照片證據”表明安全部隊違反國際法，對抗議者們使用了實彈。他還說，在過去類似的情況下，安理會曾實施“制裁、武器禁運和旅行禁令”，並呼籲“在國際刑事法院或特設法庭採取司法行動”。“所有這些選擇都應該擺在桌面上。”

應英國和歐盟的要求舉行的此次會議審議一項決議，要求釋放被軍方逮捕的領導人昂山素季，並允許聯合國觀察員訪問緬甸。而美國政府在一天前宣布對緬甸實行新的制裁。幾天前拜登領導的美國宣布以觀察員身份重返聯合國人權理事會。美國常駐日內瓦代表團臨時代辦卡薩伊（Mark Cassayre）說，美國敦促緬甸軍方將權力交還給民選政府。他還邀請其他國家加入美國的行列，“推動追究那些對政變負責的人的責任，包括通過有針對性的制裁”。

路透社報道說，與緬甸軍方關係密切的中國和俄羅斯從根本上反對舉行這次會議。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團大使陳旭說，緬甸發生的事情本質上是緬甸的內政。俄羅斯代表加季洛夫（Gennady Gatilov）則表示，需要停止對緬甸局勢的煽動炒作。

由於未在聯合國譴責緬甸軍方發動政變，中國大陸遭到緬甸民眾的批評，連日來已有大量緬甸民眾聚集在中國大使館前示威，部分陸資礦場也出現罷工潮，他們要求北京停止支持緬甸軍方。當地同時盛傳，該國網路遭軍方切斷以阻止民眾將訊息傳上網路，是由大陸所提供的網路防火牆技術支援，但此一消息已被中國駐緬甸大使館否認。

周六，緬甸抗議示威從仰光的商業中心向外蔓延至各主要地點，比如美國使館、中國使館等。當局頒布的街道聚集人數不得超過5人禁令無法阻擋抗議者的活動。仰光郊外的抗議活動遭到安全人員的強力驅散。緬甸第二大城市曼德勒的抗議活動也在上周六恢復，律師成為曼德勒周六抗議活動的主力軍。周六這天剛好是昂山素季的父親的生日，參加遊行集會的人們舉起帶有昂山名字和畫像的牌子。

這一天，緬甸央行行長楊揚模（Kyaw Kyaw Maung）被撤職，目前狀況不明。副行長博博額（Bo Bo Nge）被扣押。曾在緬甸前軍政府時期擔任央行行長的丹迎據說已經接任行長職務。

許多報道說，緬甸安全人員利用宵禁連續三個晚上進行突擊搜查，衝到抓捕目標的家裡把人帶走。被抓捕的人中有政治領導人、政府官員、公務員、活動人士、學生領袖等。醫務人員發起了針對軍方的不服從運動，衝在前面，也因此成為當局關注的目標。據美聯社報道，仰光民眾自動組織起來，阻止安全人員抓人。他們憑藉人數眾多，多次衝向安全人員，迫使他們放棄抓捕行動。社媒體上發布了不少這類場景的短視頻。周六晚，軍方要求人們報告家中留宿的造訪者，暫停實施一部限制安全部隊拘留嫌疑人，或未經法庭批准搜查私人住所的法律。他們還下令逮捕支持大規模抗議的知名人士。

緬甸兩大城市仰光和第二大城市曼德勒的居民，在周六到周日的一夜恐懼中組成了巡邏隊，他們聚集起來，在街道上巡邏。他們不僅擔心遭到逮捕襲擊，也擔心軍政府下令釋放數千名囚犯後可能發生的普通犯罪。在其他的居住區，年輕人結夥追逐他們認為可疑的人，同時以敲打鍋盆上發出警報。

星期天，成千上萬的抗議者又走上緬甸主要城市的街頭，進行了連續第九天的反政變示威活動，最主要的要求仍然是釋放前領導人昂山素季。身着白色服裝的工科學生舉着標語牌，遊行經過最大城市仰光市中心。成千上萬的抗議者，駕駛摩托車或汽車，手舉昂山素季頭像，穿過首都內比都。

中央社報道：到14日周日傍晚，緬甸當地媒體的現場直播畫面顯示，有裝甲車出現在仰光、密芝那、實兌等大城市。這是2月1日軍方政變後，緬甸境內首次大規模部署此類車輛。路透社說尚未能聯繫取得緬甸政府和軍方的回應評論。美國駐緬甸大使館也發布仰光可能有軍事行動的消息，呼籲美國公民就地躲避。

從15日開始，緬甸民眾抗議運動進入新的一周。