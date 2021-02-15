西班牙加泰羅尼亞大選 中央政府驅趕獨派出局算盤失敗

西班牙加泰羅尼亞地區求獨勢力強大。圖為2019年10月26日在巴塞羅那舉行的求獨示威集會。

西班牙加泰羅尼亞自治區獨派政黨在星期天舉行的議會選舉中擴大多數席次。儘管西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的社會勞工黨（PSOE）得票率最高，但3個獨派政黨在135席議會中總共贏得74席，多於上屆2017年12月選舉的70席。加泰羅尼亞左翼共和黨（ERC）主要候選人阿拉岡尼斯（Pere Aragones）可望成為加泰羅尼亞下任領導人。

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據法新社報道，西班牙加泰羅尼亞自治區獨派政黨在星期天議會選舉中擴大多數席次。受疫情影響，這次投票率創新低。鑒於西班牙仍在與新冠肺炎第3波疫情搏鬥，東北部加泰羅尼亞的選務當局採取嚴格限制措施，以減少感染風險。選民須戴口罩，並使用投票所提供的消毒液，在雨天里排隊時也要保持距離。種種防疫措施似乎因此降低民眾投票意願。

儘管約有550萬人符合投票資格，投票率54.4%創下新低紀錄，遠低於上次選舉近80%。

根據選舉結果，西班牙加泰羅尼亞獨派政黨今天在議會選舉中擴大多數席次，比3年多前試圖脫離西班牙獨立失敗後的選舉多4席。西班牙總理桑切斯所屬的社會勞工黨（PSOE）得票率最高，但3個獨派政黨在135席議會中總共贏得74席，多於上屆2017年12月選舉的70席。

社會勞工黨獲得33席，多於上次選舉的17席，當時席次數排名第4。這是加泰羅尼亞10年來第5次舉行議會選舉，桑切斯原本希望能終結獨派在此區的統治，他派出衛生部長伊亞（Salvador Illa）領導選戰，期望伊亞對抗疫情的明確立場有助拉攏選民。

儘管獨派政黨2017年爭取獨立失利後，在策略問題上存在嚴重分歧，這次選舉不僅未被民眾以選票懲罰，得票率反而首破50%，高於4年前的47.5%。其中較溫和的加泰羅尼亞左翼共和黨（ERC）拿下33席；走強硬路線的「一起為加泰羅尼亞黨」（JxCat）獲32席；人民團結候選人黨（CUP）9席。

加泰羅尼亞目前是由JxCat和ERC聯合執政。JxCat傾向與馬德里當局對抗；ERC則願意對話，還曾助桑切斯的少數政府通過全國性法律。

據法新社說，加泰羅尼亞左翼共和黨領袖阿拉岡尼斯可望成為該大區新領導人。據這位38歲法學家在選舉結果出爐後說：我們已擋下（西班牙中央）政府將獨派趕出體制的行動。