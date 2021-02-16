德國呼籲歐美在貿易、中國以及氣候議題大膽密切合作

德國希望歐洲和美國通過一項取消工業關稅的貿易協議、一項增加對中國施壓的世貿組織(WTO)改革以及一個保護氣候的聯合碳排放交易體系來加強跨大西洋聯繫。

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據路透社報道稱，德國官員指德美應“大膽設想”，在貿易、中國以及氣候問題上密切合作。消息說，據德國政府跨大西洋協調專員Peter Beyer在周一發表的一篇採訪中對路透社表示，德國政府和拜登領導下的美國新政府應該“大膽設想”，並以共同的價值觀為基礎，着眼於共同利益，制定雄心勃勃的議程。

據Peter Beyer表示：“在經歷了特朗普領導下的艱難歲月後，德國和歐洲現在有了一個歷史性的機會，可以為跨大西洋夥伴關係注入新的活力，改善與美國的關係。”Peter Beyer說，“現在是將一攬子貿易和經濟政策提案提上議事日程的合適時機。提案必須包括一項全面且雄心勃勃的自由貿易協議，”他指出，“這應該包括共同為WTO改革設計的路線，以及最終讓中國遵守國際貿易規則--違反這些規則的行為必須受到制裁。”

路透社說，據德國政府跨大西洋協調專員Peter Beyer表示，作為重建信任的第一步，美國新政府應該撤銷特朗普時期單方面針對歐洲輸美鋁和鋼鐵徵收的懲罰性關稅。