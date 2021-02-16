拜登將特赦美國境內1100萬無證移民

多位知情人士透露，拜登政府與國會民主黨議員本周稍後將公布移民改革法案，內容包括讓1100萬非法進入美國的無證移民有機會入籍、擴大難民安置計畫；前總統特朗普提出的“公共負擔”(public charge)移民排除規定，即將終結

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國家廣播公司(NBC)報導說，名稱為《2021年美國公民法案》(U.S. Citizenship Act of 2021)，將反映拜登總統就職首日宣布的移民改革優先要項，草案內容也包括擴大從小來美國的無證移民“夢想生”福利。

報導指出，過去不管共和黨或民主黨執政期間，推動大規模移民改革時都曾遭逢挫敗，拜登白宮團隊則透露，他們會讓這些改革法案以化整為零的方式推出。

民主黨籍國會議員立即着手推動讓農場工人、夢想生取得合法身份的提案，接下來再着手範圍較大的移民改革法案。相關官員及移民權益倡議人士分析，這波移民改革的中心主旨，將獲得進展。

移民權益倡議組織“全國移民法律中心”(National Immigration Law Center)運行主任辛卡皮(Marielena Hincapié)表示，法案當中有某些部份將變成奠定移民改革的基石。

民主黨籍聯邦參議員梅嫩德斯(Robert Menendez)，將是在參議院領導推動移民改革法案的主帥。

梅嫩德斯發表聲明表示，這項移民計畫不但可以修正現今破損的移民體制，還能打造一套更加完善的制度，讓家庭得以團圓，讓無證移民走出陰影，邁向入籍之路，同時也為人權挺身而出，從根本解決人口遷徙問題，並且在邊境地區推出智能型安全策略。

另據《華盛頓郵報》報道：總統拜登在上任首日就公布一項移民法案，要為1100萬沒有合法身份的人提供一個用時8年入籍美國的途徑，但這項移民法案遭到共和黨人的批評，共和黨籍聯邦參議員科頓（Tom Cotton）發推文說：“拜登的法案為非法移民提供大赦和公民身份，允許他們超越守法的移民。”