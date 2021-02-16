美國駐伊空軍基地遭火箭彈襲擊 美軍火大

美國駐伊拉克空軍基地遭火箭襲擊，火箭擊中了聯軍在埃爾比勒國際機場附近的空軍基地。兩名美國官員表示，這名喪生的承包商不是美國人。聯軍稱，還有其他五名承包商受傷，包括一名美軍人士，但沒有提供更多細節。伊拉克先前接二連三發生這類攻擊，這是西方軍隊或外交設施近兩個月來首度遇襲。美國對此震怒並誓言究責。

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據路透社報道，美國駐伊拉克空軍基地遭火箭襲擊 造成一名美軍受傷。據美國駐伊拉克聯軍表示，周一火箭彈襲擊了由美國牽頭駐紮在伊拉克北部的聯軍，打死一名承包商，一名美國軍人受傷。火箭擊中了聯軍在埃爾比勒國際機場附近的空軍基地。兩名美國官員表示，這名喪生的承包商不是美國人。聯軍稱，還有其他五名承包商受傷，但沒有提供更多細節。

一個不知名的組織聲稱對這次襲擊負責，一些伊拉克官員稱，該組織與伊朗有聯繫。

據法新社的消息，伊拉克北部庫爾德族自治區一座空軍基地遭到火箭攻擊，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲展開調查，並誓言「向犯案者追究責任」。布林肯在聲明中說：「我們對伊拉克庫德族自治區今天發生的火箭攻擊案感到震怒。」布林肯說，「我已經聯繫庫德族自治區政府總理巴薩尼（Masrour Barzani）討論這起事件，並承諾支持所有調查與對犯案者究責的行動。」

以美國為首的聯軍表示，這座空軍基地星期一晚遭到數枚火箭攻擊，造成一名外國承包商身亡，另有5人受傷，包括一名美軍。伊拉克先前接二連三發生這類攻擊，這是西方軍隊或外交設施近兩個月來首度遇襲。

美國前總統特朗普執政時，華府曾矢言如果有美國公民在這類火箭攻擊中喪命，將立即對伊朗採取報復行動，美國軍官指控伊朗支持伊拉克民兵團體發動攻擊。

據法新社說，不過，布林肯要求對此展開調查，代表拜登政府的立場與這項政策不同。

據法新社該報道，昨天晚間9時30分左右，一名法新社記者在阿比爾西北部郊外聽到數起震耳欲聾的爆炸聲響。伊拉克與西方安全部隊消息人士告訴法新社，至少有3枚火箭朝阿比爾（Arbil）的機場方向發射。另有兩枚火箭擊中阿比爾郊外的住宅區。外國部隊與國際聯手對抗伊斯蘭國（Islamic State）時，駐紮在庫德族自治區首府阿比爾的機場。

庫德族自治區內政部發表聲明證實，「有數枚火箭」擊中阿比爾，並說安全機構已展開調查，敦促民眾待在家中，直到進一步通知。